Javier Aguirre: "En Sevilla nos jugamos nuestro futuro en Primera División"

Javier Aguirre tiene claro que el duelo de este lunes no es uno más de Liga. "En Sevilla nos estamos jugando nuestro futuro en Primera División, nada más y nada menos", ha destacado en la rueda de prensa celebrada en Son Moix. "Vamos a ir a competir como hemos hecho en los dos o tres últimos meses, donde el equipo cogió una línea ascendente de juego aunque quizás no de resultados. Tengo fe de que iremos a por la victoria", ha señalado el entrenador del Mallorca, que es consciente de que un triunfo en el Pizjuán acercaría mucho la permanencia. "Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nos faltan puntos para afrontar el tramo final del campeonato con más tranquilidad, pero nunca hemos estado en descenso en más de setenta partidos", ha recordado.

El Mallorca afrontará el choque ante el Sevilla con seis puntos de ventaja sobre el Cádiz, próximo rival de los bermellones y que marca la frontera del descenso. "Es cierto que el Cádiz perdió (4-1 en Girona), pero no me gusta depender de nadie. Tengo que hacer mi trabajo, no que te lo hagan los demás. Hay que sumar más puntos para quedar en Primera y por diversas circunstancias todavía no lo hemos hecho", ha comentado. El 'Vasco' está convencido de la implicación de sus pupilos. "El ambiente que se respira es de intensidad, compromiso y tensión controlada. Sabemos que estos dos partidos pueden cambiar todo. Dos victorias o dos derrotas pueden cambiar todo", ha destacado.

El mexicano ha reconocido que lejos de Son Moix han ofrecido un rendimiento muy bajo con solo nueve puntos en quince partidos -un triunfo en Vigo, seis empates y ocho derrotas-. "En las salidas no hemos tenido claridad ni hemos sido capaces de ser mejor que el rival. El último tercio nos condena, llevamos una producción muy pobre en ataque. Nos ha faltado la definición, el último pase y esto no atañe solo a los delanteros, es a todo el equipo. Y yo soy el máximo responsable de todo eso", ha reflexionado.

Y ha ido más allá en su argumentación sobre la falta de puntería de sus delanteros, que no marcan desde hace dos meses. "Sin técnica no hay táctica que valga. Lo hemos probado todo, lo trabajamos, pero nos ha faltado ese balance para estar más organizados en el último tercio, donde llegas al fondo, ocupas el área y ahí eres libre para intentar una gambeta o probar mecanismos ofensivos. Admito que soy pesado con la definición, que es una cuestión de rachas, pero estoy muy contento con mi equipo", ha apuntado.

Elogios al Sevilla

El entrenador de Ciudad de México ha alabado al Sevilla: "Ha mejorado desde que llegó Quique, es un equipo reconocible con defensa de cinco, sus tres volantes y los dos puntas. Con Isaac, que sacaron de la cantera que es fantástico. Los equipos de Quique siempre son difíciles de batir. Somos un equipo parecido. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tener personalidad porque nos estamos jugando nuestro futuro en Primera".