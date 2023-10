Javier Aguirre no teme por su puesto a pesar de haber sumado una sola victoria de los once partidos que se llevan disputados. "Estoy tranquilo, perfectamente tranquilo. No me siento cuestionado porque esto camina. Los datos son crudos, duros, y motivos puede haberlos para que la gente me cuestione, también a mi cuerpo técnico y a los jugadores", respondió el entrenador del Mallorca tras el empate frente al Getafe en Son Moix (0-0).

El mexicano lamentó que la falta de puntería les volviera a condenar y agradeció la paciencia de los hinchas: «El entorno de aficionados y prensa nos trata bien y entiende nuestros momentos, lo que es algo que nos tiene tranquilos. El equipo hace lo que tiene que hacer y está faltando la guinda del pastel. Ya entrará algún día. Estamos mal en resultados pero estoy contento de los últimos partidos desde la debacle en Girona y creo que la gente lo valora, lo que nos da tranquilidad». El preparador incidió en el problema que padecen los bermellones: "Confío muchísimo en el equipo. Nos falta el gol y creo que es una cuestión mental porque tengo jugadores que meten golazos en los entrenamientos. Hoy te vas con la sensación de que pudiste ganar, como en otros partidos con una posesión del 60 por ciento y generando ocasiones de gol. Pero te vas dejando puntos en el camino. La situación es la que es y no dejaré que nadie se venga abajo, eso lo controlo yo. El equipo no encuentra el premio pero hay que seguir. Tuvimos entre diez y doce tiros, nos topamos con el portero, una clara de Muriqi, llegadas de Jaume Costa y Dani Rodríguez... son jugadas en las que esperas más y no hay correlación entre lo que produces y generas y lo que consigues», argumentó. «Sabíamos que iba a ser un partido duro con duelos y segundas jugadas en el que respondimos, pero todos estos datos se van a la basura cuando te vas con 0-0 y con un punto», manifestó resignado. Aguirre insistió en que solo se han jugado once partidos de Liga. "Hay que seguir. Quedan 38 jornadas y las valoraciones hay que hacerlas en junio. Tengo que agradecer a la afición su apoyo. Hoy han estado de diez, siempre animando al equipo. Seguiremos trabajando, empezando por la Copa del Rey, para mejorar", señaló.