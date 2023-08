La lesión de Antonio Raíllo, pieza fundamental en el Real Mallorca, es lo que más preocupa a Javier Aguirre, por encima incluso de la justa derrota ante el Villarreal (0-1). El entrenador bermellón, que reconoció que el problema en el tobillo del central cordobés "tiene mala pinta", lamentó encajar en un saque de esquina y reconoció que el equipo tiene que aprender a "desatascar" partidos.

"Me preocupa mucho, porque dice que ha sentido lo mismo que la primera vez que se rompió ese ligamento. Pisó a Sorloth por accidente y se le fue el pie. Estoy muy preocupado porque es un pilar en el equipo, un jugador muy querido y respetado y esperemos que quede en un susto. Hay que esperar las valoraciones y ser optimistas", ha explicado en sala de prensa.

El técnico mexicano opina que el gol cogió al equipo desorientado por los cambios y la lesión de Raíllo. "Es una pena que hayamos encajado gol en un saque de esquina. Estábamos un poco desorientados con la lesión de Raíllo y los cambios. Y ellos sabíamos que tenían un gran juego aéreo. Al final el equipo dio la cara. No pudo ser", ha destacado.

"De aquí a lo que viene en Liga tenemos que buscar la fórmula de desatascar partidos. Hay que buscar alternativas, hoy las tuvimos pero no tan claras. Estamos intentando encajar las piezas y funcionar mejor. Creo que nos falta tiempo. El año pasado empezamos así y luego fue bien, ojalá repitamos esa tónica", ha añadido.

Aguirre cree que no hay que "flagelarse" por la derrota ante el Villarreal: "Es cierto que no es agradable perder en casa, pero esto es muy largo, son 38 partidos. No nos vamos flagelar por ella. Somos un equipo sólido y mentalmente fuerte".

"No se puede decir que el equipo no lo haya intentado hasta el final. Fue determinante el gol. Hasta ese momento no habían tenido jugadas claras de peligro. El tanto nos ha obligado a cambiar y dejar espacios. La gente se va triste a casa, pero dimos la cara", ha añadido.

El preparador bermellón explicó el motivo de la suplencia de Sergi Darder. "Ha entrenado solo cuatro veces con nosotros. Una la semana pasada y tres esta semana. Es súper importante para nosotros y es cosa de ir conociéndonos e ir encontrándonos"

También volvió a insistir en que Larin todavía no está al nivel físico necesario para comenzar de titular. "No inicia porque no está para ello. Nos dará mucho en el futuro, está encontrándose poco a poco. Depende mucho de su físico", ha concluido.