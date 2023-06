Nueva denuncia del portavoz de Marea Valencianista y ex vicepresidente del Valencia. Acusa a Lim y Mendes de "saqueo" del club a través de operaciones con sus "agentes pantalla". Como por ejemplo la venta de Kang In Lee al Mallorca a coste cero, cuando estaba valorado alrededor del 20 millones de euros. Por ello, solicita a la RFEF a que inste a Tebas y LaLiga a que haga público el valor del jugador coreano en la temporada 20/21, además de cuestionar el por qué no se aplicaron los controles financieros en este tipo de operaciones, ni otras en las que participaron Lim y Mendes.

Además, "solicita que se traslade la información de la fiscalía de delitos económicos de Valencia, que está investigando a Lim, Mendes, Salvo y Layhoon", añadiendo que "la investigación de la fiscalía sigue su curso, a pesar de las filtraciones de Solís y Layhoon, que la daban por archivada hace dos meses". El comunicado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista ha presentado una denuncia ante el Comité Jurisdiccional y de Ética de la RFEF, por el presunto saqueo al que está sometido el Valencia CF por parte de Peter Lim, Jorge Mendes y sus agentes pantalla. En este caso, ha solicitado que se investigue en profundidad la extrañísima operación liderada por Jorge Mendes por la que un jugador que valía 20 millones de euros es regalado al Mallorca en contra de la opinión de Bordalás, que creía que Kang-in Lee era el mejor jugador de la plantilla en 2021. Por está operación el Valencia CF no percibe ni un solo euro, el jugador y sus agentes cobran una sustanciosa prima de fichaje y se quedan con un alto porcentaje de la venta que va a hacer ahora el club balear a un equipo de Champions League. Para Miguel Zorío, “Jorge Mendes y Peter Lim no sólo participan en las operaciones de compras de jugadores como Rodrigo, Cancelo, etc. sino que también vacían las arcas del club regalando jugadores a clubes amigos o en operaciones lideradas directa o indirectamente por Jorge Mendes. Todo empezó regalando al delantero centro de la selección brasileña, Jonas, al Benfica. Continuó sacando a Mir al Wolves de Mendes por 2 millones y después el lo vende al Sevilla por 15 millones. Ahora dos canteranos del Valencia CF serán la delantera del Oporto, cuando han dejado menos de 3 millones en las cuentas del Valencia CF. Y todo ello se hace ante la atenta y cariñosa mirada de Javier Tebas, cuyo control financiero no llega a las puertas de sus amigos. Espero que toda la documentación solicitada entre urgentemente en las dependencias de la fiscalía de delitos económicos de Valencia y que su titular, Ana María Palomar Marcos, tenga más munición para armar su escrito de acusación”. Denuncia ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF y Sección de Ética Motivación: El artículo 14 del Reglamento de intermediarios de la RFEF, aprobado el 25 de maro de 2015, establece que el Comité Jurisdiccional es el órgano al que compete conocer y resolver las disputas económicas que afectan a los clubes por la mala praxis de los agentes o intermediarios de jugadores. El único requisito es que las transacciones y operaciones investigadas estén registradas en la RFEF, como es obligatorio. Las acciones investigadas prescriben a los dos años (esto no ocurre en la UEFA). Por lo tanto, y atendiendo a los plazos, competencias y términos de la denuncia que presentamos, y como accionista del Valencia CF SAD, perjudicado por el vaciado de los activos del club al que Jorge Mendes y Peter Lim nos están sometiendo, redacto la siguiente denuncia para que sea investigada por la Federación que Preside y su Comité Jurisdiccional: En agosto de 2021 el Valencia CF SAD rescinde el contrato de su jugador Kang-in Lee, y se lo regala al RCD Mallorca. El jugador en esos momentos tenía una valoración de 20 millones de euros, según el prestigioso portal Transfermarkt.com. La operación la hace el socio del dueño del Valencia CF, Jorge Mendes, a través de su agencia colaboradora dirigida por Javier Garrido. Por esa operación, los agentes y el jugador reciben una compensación cercana a los 5 millones de euros en forma de honorarios y sobresueldo del futbolista. En estos momentos está a punto de formalizarse su salida del RCD Mallorca por una cantidad superior a los 20 millones de euros, de la que un porcentaje muy importante va directamente al jugador y a sus agentes, y el Valencia CF sólo ingresará una mínima cantidad por derechos de formación. Es una clara operación de estafa contable a la SAD Valencia CF por parte de los agentes del jugador, con la connivencia de Peter Lim, la Presidencia del Valencia CF, su Dirección General y Financiera, y la LFP (por su falta de control financiero sobre ésta y otras operaciones similares que hemos sufrido). Hay que recordar que esta misma propiedad, y el mismo agente (Jorge Mendes) ha participado en operaciones similares que han saqueado económica y deportivamente el club: el delantero centro de la selección brasileña, Jonas, fue regalado al Benfica; Rafa Mir fue vendido por 2 millones al equipo de Jorge Mendes, el Wolves inglés, por 2 millones y revendido poco después al Sevilla por 15 millones de euros más variables; Toni Martínez y Fran Navarro salieron de la cantera del Valencia CF casi regalados y la temporada que viene serán la delantera del Oporto; etc. SOLICITO: Que el Comité Jurisdiccional de la RFEF, y en su caso, su Sección de Ética, investigue la operación de Kang-in Lee, exigiendo que los beneficiados repongan el dinero perdido por el Valencia CF. Las conductas a investigar son perjudiciales para la reputación y ética del fútbol, particularmente por tratarse de comportamientos ilegales, inmorales y carentes de principios éticos (en este caso con presuntos delitos económicos de corrupción entre particulares), sin excluir las cuestiones disciplinarias ordinarias que trata el Comité Jurisdiccional. Para ello solicito que la RFEF informe sobre los contratos depositados en la Federación y las operaciones relacionadas en las que ha participado Jorge Mendes directa o indirectamente. También solicito que la RFEF inste a la LFP a entregar los contratos de renovaciones, transacciones y rescisiones en los que Jorge Mendes ha participado en los últimos años en el Valencia CF, y conocer que tipo de control se ha aplicado por parte de Javier Tebas al club de su amigo Peter Lim. Y si de todo ello se derivan responsabilidades penales, solicito se informe a la Fiscalía correspondiente.