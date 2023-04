Sonríe Aguirre. El entrenador del Real Mallorca se sabe salvado. Tras el triunfo del pasado lunes en Balaídos, el técnico bermellón se ha quitado un buen peso de encima. "La presión nunca se va, pero tras el triunfo de la jornada pasada, quizás se haya diluido un poco", reconoció con media sonrisa en la boca durante la previa del encuentro frente al Getafe.

"Los puntos (conseguidos) te quitan un pelín la ansiedad, esa es la verdad", admitía. "Sumar de tres fue un premio al esfuerzo, pero aquí nunca nos relajamos. Nos medimos a un Getafe que recuerdo que nos ha ganado todas las veces desde que estoy aquí. No podemos vender la piel del oso antes de cazarlo. Mañana disputaremos un partido muy fuerte", resumió.

Para el encuentro ante los madrileños Aguirre podrá contar con Jaume Costa y Copete, ambos sancionados en Balaídos, y también con Dani Rodríguez, recuperado ya de su lesión. "Siguen mal Nastasic y Augustinsson y se suma Gio, además tenemos a Raíllo que está que sí que no", admitió el de Ciudad de México, quien desveló la posibilidad de volver a contar la misma línea de centrales que jugaron frente al Celta: "Es muy probable que repitamos, pero Copete está bien y tengo esa duda".

No hemos tenido más acercamiento. Lo dejé en sus manos. Yo estoy muy contento aquí. Justo hace un año. Cumplimos 38 partidos. Yo estoy contento, mi mujer esta contenta. Tenemos la permanencia encarrilada. Yo hasta que no esté matemáticamente cerrado soy escéptico. Los diez últimos partidos son fundamentales.

Llegado el último tramo de la competición, es momento de empezar a hablar de la renovación de Aguirre. El preparador rojillo admitió que, por el momento, no ha habido "más acercamiento". "Yo lo dejé en manos de mi representante. Todos saben que estoy muy contento aquí. Tenemos la permanencia encarrilada. Yo estoy contento y mi mujer también, pero hasta que no esté todo matemáticamente cerrado soy escéptico", reconoció. Además también habló de sus exigencias hacia el club: "Nunca me he metido en la configuración de la plantilla, jamás. No sugiero jugadores, aunque sí que digo lo que se necesita y me voy de vacaciones. Siempre hago un informe de las posiciones que, creo, hay que reforzar. Luego me llaman y me dicen, tenemos a este o al otro y a veces, ni eso. La única vez me empeñé y pedí dos jugadores, me los trajeron pero al poco me echaron, así que no me meto más", contó.

Ya para acabar, Aguirre también valoró las obras del estadio de Son Moix, las cuales visitó esta semana. "Va a quedar muy bien, muy muy bonito. "Nos enseñaron cómo está quedando el fondo, con su centro comercial y todo, y también nos explicaron las obras de la Tribuna. Nos van a traer la grada a pie de banquillo. Escucharemos todos los insultos", zanjó entre risas.