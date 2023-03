Alfonso Díaz sonríe. Las obras de Son Moix van a buen ritmo. El Fondo Norte va cogiendo forma y esa circunstancia resulta vital para la entidad. Hoy, el Mallorca ha realizado una visita guiada con los medios, a la que también han asistido el alcalde de Palma, José Hila, y la arquitecta de la reforma, Izaskun Larzabal. El CEO del club ha aprovechado para pasar revista sobre la actualidad del conjunto bermellón y valorar uno de los temas más candentes: los partidos a las 14 horas.

“Es una forma de hablar de Javier”, se ha referido a las palabras en las que el técnico Aguirre aseguró que “ojalá Corea deje de ver los partidos de Kang” para no jugar más partidos a las dos de la tarde. “Él entiende perfectamente ese equilibrio que tenemos que tener. A nadie nos gusta jugar a las 14 horas. Para empezar y lo primero de todo es nuestra afición. Nos gusta tener unos horarios más normales. Puede hacer calor en algunas épocas del año, pero tenemos que tener un equilibrio, estamos creciendo como club y esa es la realidad. Hay que tener en cuenta que el Mallorca se trata de un club cada vez más internacional y que tenemos una dimensión cada vez más grande, pero siempre sabiendo que tenemos que cuidar a la afición que viene al estadio”, ha valorado, dejando bastante claro que la entidad mallorquinista es una de las principales interesadas con que sigan programándose partidos a esa hora.

“Nosotros tenemos una relación continua con LaLiga, con el Departamento de Relaciones, que es el que fija los horarios, y ya conocen perfectamente nuestra opinión al respecto”, ha querido sentenciar sobre el tema: “Hablamos continuamente. Al principio de temporada realizamos incluso un comunicado que recordareis que nos contestaron”.

Díaz también se ha referido a la expulsión del socio del Mallorca que profirió insultos racistas a Vinicius: “Desde el club hemos puesto en marcha los mecanismos que tenemos para este tipo de casos. Por supuesto que vamos a luchar con todas nuestras armas para que este tipo de gente no esté con nosotros porque no forma parte de la familia mallorquinista. Tenemos una afición ejemplar. Todo individuo que no esté en esa línea no puede formar parte de nuestro club. La sanción creo que es ejemplar y tenemos que marcar una línea que no se puede traspasar. El tema de la xenofobia y racismo es una lacra que tiene que estar dentro de nuestro club”.

Cuestionado por la renovación de Javier Aguirre y si la propuesta del club sigue vigente, Alfonso se ha remitido a las palabras del técnico bermellón: “hora mismo estamos muy centrados en el objetivo, que es salvarnos, y una vez estemos salvados pues seguiremos avanzando. La oferta está, se está hablando con él. Cuando llegue el momento adecuado se cerrará lo que tenga que cerrarse”.

Sobre la posibilidad de que Son Moix sea un estadio sin humos, Alfonso Díaz ha reconocido que es una propuesta que está en la mesa: “Por supuesto que el tema de fumar en los estadio no es algo que nos agrade. Estamos muy centrados en sacar adelante el estadio y tener un feudo en condiciones y creo que tenemos que ir paso a paso. No podemos resolver los problemas de los últimos 25 años en dos días, pero sí es una propuesta que tenemos sobre la mesa”.