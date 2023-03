Especialmente crítico con LaLiga compareció Javier Aguirre tras el partido frente al Betis, en una rueda de prensa en el Benito Villamarín en la que también asumió sus errores y los de sus jugadores. “La gente que salió al campo no estuvo y no aportó. Pero esto no tiene mucho secreto. Uno lo intenta y los jugadores deciden. Es un grupo humano espectacular, pero hoy no fue un buen día para mí, así que aquí está el principal responsable”, relató el técnico del Real Mallorca, quien reconoció que sus pupilos recibieron “un gol evitable” en “una plaza complicada” que les sitúa en la tabla “en zona de nadie”.

