Real Mallorca: Segundas partes sí son buenas, por Antoni Ruiz

Para los pupilos de Aguirre y diría que para el propio técnico, el partido ante la Real comenzó con 1 hora de retraso. Lo pareció, porque no fue hasta la segunda mitad cuando el Mallorca se dio cuenta de lo que debía hacer para sumar algún punto ante su rival. Lo malo, es que a los de Imanol le bastaron menos de tres minutos para ponerse el marcador en franquía. No lo hizo antes porque Rajkovic sí acertó a atajar el primer remate a portería de Oyarzábal. De nada sirvió conocer unos precedentes ante los donostiarras, que tanto en Liga como en Copa, tomaron ventaja antes del minuto cinco.

La Real, con un gran Silva y un trabajador Merino, se hicieron con el mando del centro del campo y anularon cualquier acción con sentido del Mallorca. Otra primera mitad tirada a la basura como ha pasado demasiadas veces. El cambio tras el descanso fue total. No quedaba otra. Y no solo de actitud, o de jugadores, Abdón por Kadewere y Amath por Jaume Costa, sino que Aguirre cambió de sistema, pasando a defensa de cuatro. El artanenc era el sustituto natural de Muriqi y quien lo dude que vuelva a visionar el gol de Kang in Lee, fruto de una prolongación de balón de Abdón, que se impuso a Le Normand, ese central tan valioso que ahora España quiere nacionalizar.

Un punto ante la Real Sociedad tiene su mérito y es un gran botín por muchas circunstancias. Especialmente porque rompe una racha de derrotas, que hubiera podido instalar los nervios en Son Moix. El objetivo, pese a que la distancia clasificatoria con los puestos de Europa es menor que con los de descenso, sigue siendo la permanencia. Habrá que seguir picando piedra, y las dos partes.