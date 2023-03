Gio González evidenció su satisfacción por el empate ante la Real Sociedad en Son Moix (1-1). «Antes de empezar la temporada todos hubiéramos firmado tener los 32 puntos ahora. Falta mucho, pero poco a poco nos acercamos al objetivo final, que es la permanencia obviamente. Nos quedan trece partidos y ganando tres o cuatro estaremos un año más en Primera», reflexionó ante los periodistas.

El defensa uruguayo reiteró que, a pesar de no haber ganado en casa, lo fundamental es que no perdieron. «Lo valoro muy bien este punto porque es importante sumar. Son puntos que al final de la temporada los vamos a valorar mucho y más por las características del rival porque es uno de los mejores de la Liga, con mucha calidad, intensidad y ritmo. Si bien no pudimos ganar a pesar de las ocasiones del final, hay que valorar el punto porque sumar es difícil», destacó.

El bermellón reconoció que las dos partes frente a los vascos «estuvieron bien diferenciadas». «En la primera ellos nos encontraron los espacios, no pudimos presionar mucho, mientras que en la segunda, con el cambio de sistema a la línea de cuatro, pudimos poner más gente en medio y arriba para apretarles más y limitar sus ataques», dijo.

Preguntado por si estaba cómodo actuando como central, Gio fue claro. «Me siento bien más allá de que no es mi lugar, pero trato de aprender y escuchar y adaptarme a lo que me pide el entrenador. Me siento más cómodo en la banda porque es mi posición, pero estoy abierto a poner la mejor actitud y ganas para jugar donde sea», finalizó.