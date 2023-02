El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, puso en alza en numerosas ocasiones al rival para justificar la derrota de su equipo en el Sánchez Pizjuán. «Estamos jugando contra un rival de Champions que por circunstancias está donde está», señaló el técnico bermellón, quien aseguró que el tropiezo de los bermellones en tierras andaluzas fue fruto «más del mérito del rival, que de demérito» de los suyos. «No creo en absoluto que el equipo se haya relajado con respecto al partido frente al Real Madrid, hicimos lo mismo que el otro día, pero la diferencia es que hoy el rival lo hizo francamente bien. Hoy fue cuestión de talento individual. Estamos jugando contra cada rival que se pone enfrente, somos un equipo muy competitivo, pero hoy nos superó un gran rival. Fueron mejores ellos», indicó el preparador mexicano.

El conjunto bermellón encajó los dos tantos en un primer tiempo en el que el Sevilla fue claramente superior. «Creo que en la primera parte salimos muy organizados en el sector defensivo, pero cuando salimos, ellos lo aprovecharon. En los dos goles nos tomaron la espalda. Los tantos seguramente fueron evitables, así que solo nos queda seguir peleando con nuestras capacidades», resumió.

Cuestionado por el agarrón de Badé a Muriqi, Aguirre restó importancia a la jugada. «Pienso que después de un 2-0 sonaría a justificación y este resultado no fue ni muchísimo menos culpa del árbitro. Él vio claramente la jugada y decidió que no era punible. No la quiso sancionar. De todas formas, con árbitro o sin él, este partido nos lo hubieran ganado igual», analizó.

Aguirre se refirió también a los dos jugadores que debutaron en el Pizjuán con la elástica bermellona. «Augustinsson era un cambio cantado por la suspensión de Jaume Costa. A Morlanes, el día del Real Madrid ya tenía ganas de meterlo. Hoy hizo lo que pudo sobre el verde en el tiempo que participó. Creo que son dos buenos refuerzos de aquí a final de curso», reconoció.