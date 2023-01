Getafe, Pamplona, San Sebastián y Cádiz

No se trata de una ruta turística por España, no, son los desplazamientos postmundial del Real Mallorca entre la Liga y la Copa. Cuatro salidas con un balance de cuatro derrotas y lo que es peor sin marcar un solo gol.

A efectos clasificatorios no es grave puesto que cualquier aficionado bermellón hubiera firmado 25 puntos al final de la primera vuelta, y quien diga que no, miente, y la primera mitad de la temporada puede recibir un ‘aprobado’, pero quizá lo que no se entiende es esa falta de creación y de pegada en los partidos fuera de casa desde el parón pues antes se había ganado en campos complicados como Vallecas, Villarreal o Valencia. Hablando de goles...

¿Se sabe algo de Muriqi? 2-0 en Getafe, 1-0 en Pamplona, 1-0 en San Sebastián y 2-0 en Cádiz arrojan un balance muy pobre de 6-0 en contra en cuatro partidos.

Siempre quedará Son Moix, pero convendría ofrecer algo más lejos de la isla y algún punto de vez en cuando porque, de lo contrario, aparecerán las dudas que son las peores compañeras de aquellos que necesitan de sobreesfuerzos y milagros para salir adelante, porque los milagros no se cumplen siempre y los sobreesfuerzos pasan factura.

Y el próximo capítulo, el Real Madrid; eso sí, en Son Moix. Nunca se sabe.