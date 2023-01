El triunfo de un Mallorca solidario

A este Mallorca de Javier Aguirre cada vez se le está poniendo más cara del equipo que maravilló con Héctor Cúper en los últimos años del siglo pasado. Es el triunfo de un grupo solidario, que nace desde la defensa -ayer, una vez más, inconmensurable- y un centro del campo que juega bajo la batuta de un genial Galarreta. Solo su centro a Maffeo, en el inicio de la jugada del gol, vale por todo el partido.

El conjunto rojillo sabe que si es capaz de adelantarse al rival, difícilmente va a empatar o perder el partido. Las igualadas ante el Girona y Espanyol en Son Moix fueron dos accidentes, un penalti cuando el partido se consumía para los de Girona y un churro de gol de los de Cornellà tras ser aplastados por los rojillos.

Tres victorias consecutivas en Son Moix -Atlético de Madrid, Valladolid y ayer ante el Celta, todos por 1-0- catapultan al Mallorca, no en la clasificación, que seguirá en mitad de la tabla, pero sí en tranquilidad. 25 puntos a falta de un partido para el final de la primera vuelta es la mejor noticia para un equipo y una afición que la temporada pasada sufrió lo que no está escrito, salvándose sobre la bocina. Como muy bien dijo ayer Jaume Costa, posiblemente el Mallorca no practica el mejor fútbol, pero sí el más práctico.