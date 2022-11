Es la última parada antes del Mundial. Una eliminatoria de Copa ante el CD Autol, de Preferente riojana, que Javier Aguirre quiere que el Mallorca afronte con la máxima seriedad en una competición "bonita" para el técnico mexicano. "Es el último partido en el que se disputa algo. Tenemos mucha ilusión por la Copa. Es una competición tan importante como la Liga. Es bonita, equipos como el nuestro es difícil de apostar por ganar la Liga y la Copa te da un camino más rápido. Juegan jugadores que no tienen tantos minutos y te da la oportunidad de visitar campos y rivales que no conoces", ha explicado.

El preparador bermellón ha afirmado que han estudiado al CD Autol a pesar de las evidentes dificultades de analizar a un rival de categoría amateur. "Es muy complicado. Íbamos a mandar a una persona del staff. Al final se decidió que no porque hoy en día se consiguen los partidos de los rivales. Los tenemos bien estudiados. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar", ha aclarado esta mañana en rueda de prensa.

La anécdota curiosa de que fue el propio Aguirre quién inauguró el campo de La Manzanera, hogar del Autol, ha sacado una sonrisa al técnico del Mallorca: "En esa zona jugábamos mucho en pretemporada. Me acuerdo de que eran equipos muy intensos. El clima, los campos, la grada… Hasta yo me volvía un poco loco. Eran buenas batallas. Me tocó inaugurarlo y me va a dar mucho gusto saludar a su entrenador".

Cuestionado acerca de si el parón perjudica al equipo tras sumar diez de los últimos doce puntos en juego, el de Ciudad de México ha sido claro. "No nos fastidia el parón. Nos viene bien para desconectar. El equipo llegó a un nivel alto de autoexigencia y ahora necesita una válvula de escape. Noto al grupo pensando que les viene bien el parón", ha apuntado.

Aguirre ha hecho balance de las primeras 14 jornadas, afirmando que es justa la posición que ocupa en la tabla. "Ha habido partidos en los que no hemos estado bien, como en Bilbao. En el resto hemos competido, ha habido errores individuales que nos han costado puntos. El error principal es el entrenador, que es el que decide. Y eso nos ha privado de algunos puntos. Hablando de la fortuna y de los árbitros, creo que está igualado. Estamos donde tenemos que estar por el esfuerzo invertido", ha analizado.

Además de confirmar la baja de Baba para el partido, pendiente todavía de saber exactamente el alcance de su lesión, también ha informado de que Valjent no jugará: "Hay sobrecargas. Además de Baba no jugará seguro Valjent, tiene una pequeña molestia. El resto van a viajar todos. Hay muchos kilómetros acumulados. Antonio corrió doce kilómetros en setenta minutos, es una bestialidad. Hay una gran despliegue físico del equipo".

Por último, Aguirre ha confirmado que a, a la vuelta delas vacaciones, el Mallorca disputará con cas toda seguridad dos partidos y están pendientes de un tercero. "No está del todo cerrado. Tenemos un periodo de 10-12 días de vacaciones. A la vuelta tenemos dos partidos. Uno es con el Constancia y otro que está al 99% cerrado. Puede haber un tercero. Estos dos últimos serán rivales de fuera. Dependemos de la Copa, porque hay eliminatoria a la vuelta. No podemos dar por seguro nada hasta que no hagamos nuestro trabajo. Hay que ir con humildad, ir con seriedad y respetar al rival y a nosotros mismos", ha concluido.