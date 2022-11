El CD Autol está a las puertas del partido más importante en sus cincuenta años de historia. Este modesto equipo, perteneciente a la localidad riojana que le da nombre, de poco más de 4.000 habitantes, vive un sueño con su primera participación en una Copa del Rey y la posibilidad de medirse a un equipo de Primera División como el Mallorca. Un encuentro que se disputará en el campo del Calahorra y no en La Manzanera, ya que no cumple los requisitos establecidos por la RFEF.

Instalado en la categoría de Preferente, el conjunto dirigido por Nacho Herce se enfrenta a los bermellones este sábado (18:30 horas/Movistar) tras superar la fase previa al derrotar en los penaltis al Dinamo de San Juan. Para el club y el pueblo es un acontecimiento único que quieren disfrutar al ser emparejados en el sorteo con un equipo de Primera División.

El entrenador del conjunto rojiblanco atiende a Diario de Mallorca a poco más de un día de buscar una gesta histórica si consiguen superar a los de Javier Aguirre.

¿Cómo está viviendo Autol los días previos al partido?

Es una locura la verdad, pero en plan bien. Todo el pueblo y las localidades limítrofes están volcados con el equipo. Estamos muy agradecidos por el apoyo de toda la gente. Nos están mostrando su cariño y su apoyo y el equipo lo está notando.

¿Qué significa para el club jugar contra un Primera División como el Mallorca?

Lo hablé con los jugadores. El Autol tiene 50 años de historia y nunca había jugado la Copa ni contra un equipo de Primera. Es un orgullo para todos, especialmente para los que estamos ahora mismo en el club. Pero es un trabajo que viene de muchos años atrás. De muchas juntas directivas, jugadores, entrenadores… Ver a los niños en el colegio haciendo dibujos del Autol o en una residencia de ancianos y en bares ver a la gente hablando de esta eliminatoria es de agradecer. Estamos muy orgullosos.

Se hizo viral la reacción del equipo al ver que el rival iba a ser el Mallorca. ¿Ha mejorado la sensación con el paso de los días?

La reacción inicial del sorteo fue un poco de decepción. Al final somo un equipo de La Rioja, del norte de España y preferíamos un Athletic, la Real Sociedad u Osasuna. Equipos de la zona del norte que pudiesen traer más aficionados porque esto va a ser una fiesta del fútbol. Pero el Mallorca es un equipo de Primera, que está haciendo bien las cosas y que llega en buena dinámica. Estamos orgullosos de jugar contra el Mallorca. Con el paso del tiempo ha cambiado la idea porque es un gran club de La Liga.

¿Qué le parece el equipo de Javier Aguirre?

Lo vi contra el Atlético de Madrid y el Villarreal. Es un equipo muy bien trabajado, con las ideas muy claras y el sistema de Aguirre. Todos van a una y con la misma idea, todos trabajan por el equipo. Defienden muy bien. En Liga está demostrando que cuando no tiene el balón que trabaja muy bien desde la defensa y que en ataque sabe aprovechar sus oportunidades.

¿Qué equipo se va a encontrar el Mallorca?

En nuestra categoría practicamos un fútbol alegre. Nos gusta combinar y crear desde atrás. Trabajamos mucho con la pelota. A la hora de defender nos gusta presionar arriba. Somos valientes. Pero es verdad que contra el Mallorca vamos a cambiar nuestro plan. Estaremos esperando en nuestro campo y si podemos a la contra pillar alguna ocasión pues genial. Sabemos la diferencia de categoría que hay y tampoco podemos ir a suicidarnos yendo a apretar arriba de primeras.

Coincidirá con un entrenador ya mítico en los banquillos de España.

Me hace bastante ilusión coincidir con el Vasco Aguirre. Es un entrenador veterano, con mil batallas encima y además, cuando entrenaba a Osasuna, inauguró el campo de La Manzanera, que es donde juega el Autol. Espero poder charlar con él.

¿Qué significaría para el Autol pasar de ronda?

Es complicado porque hay muchas categorías de diferencia, pero el fútbol es once contra once. Se han visto muchas locuras. En Inglaterra vimos como un equipo de Cuarta División eliminaba al Brentford, de la Premier. Se tiene que dar que ellos no tengan su día, que nosotros estemos bien en defensa y también una pizca de suerte. Si ya hemos historia llegando a esta fase, eliminar al Mallorca sería algo mucho más grande.