Reaccionó tarde el Mallorca B en su visita al líder, un Teruel que salió con un once más ofensivo de lo que era habitual pero que, pese a su dominio, no encontró la portería de Jaume Durán hasta casi la media hora de juego.

No se amilanó el conjunto bermellón –este domingo de blanco por coincidencia de uniforme–, pero aunque tuvo el control del esférico no supo crear peligro ante la meta de Taliby.

Tras el descanso, el Teruel no quería sorpresas y apretó de salida, encontrándose además con el premio del gol de Cabetas. Con el 2-0 y el duelo casi sentenciado, los locales buscaron contemporizar ante el ímpetu de un Mallorca B que no ha dejado de luchar. Sobre todo tras el 2-1 marcado por Tovar, que ha hecho vivir intranquilo al Teruel hasta el final ante la posibilidad de que el once de Julián Robles pudiera lograr el empate.