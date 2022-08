La negra noche de Battaglia

Si alguien va a recordar el estreno de la nueva tribuna este de Son Moix –exVisit Mallorca– este va a ser Rodrigo Battaglia, convertido en negativo protagonista del partido ante el Betis. Dos acciones suyas, ambas punibles, y evitables, significaron dos penaltis que dejaron al Mallorca sin posibilidades de triunfo en la visita de un equipo que por plantel era superior a los de Aguirre.

El Mallorca pudo llevarse un punto porque lo mereció, más por insistencia que por juego, pero tuvo oportunidades para lograr un marcador mayor que el del exiguo gol. Los merecimientos no sirven la mayor de las veces en el fútbol y lo que cuenta son los goles. El poste impidió a Kang in Lee celebrar uno tras una falta excelentemente sacada y Rui Silva evitó otros dos balones que merecían subir al marcador tras remates de Muriqi y Jaume Costa.

A priori, la imagen que deja el equipo es buena, pero ello no debe ocultar que esta plantilla no parece ahora mismo suficiente para transitar sin apuros por esta Primera División. La eficacia defensiva sigue siendo máxima, porque el Mallorca solo ha encajado goles –tres si se tiene en cuenta la pretemporada– desde el punto de penalti, lo que significa que ninguno llegó tras jugada. Ayer hubo más intenciones atacantes que el día del Athletic, aunque este equipo recurra en demasía a los centros al área, balones a la olla que diría un castizo, y eso no es suficiente. Este Mallorca demostró voluntad, pero tal vez para lograr triunfos será necesario algo más de calidad.