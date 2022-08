Sigue muy centrado Javier Aguirre en la parte deportiva, a pesar de que esta semana se ha hablado mucho más del estreno de la nueva Tribuna Este de Son Moix o del revuelo levantado por el patrocinio del Consell al nombre del estadio. Al técnico del Mallorca le preocupa la puesta en escena de mañana, a partir de las 19:30 horas, de un Betis que “quiere tener la pelota, que nos obligará a estar mucho tiempo sin balón y tendremos que hacer más daño cuando recuperemos la posesión porque en Bilbao no ligamos tres pases”.

En la misma línea el mexicano, que ha confirmado que podrá contar para el partido con Ángel Rodríguez y el canterano Javi Llabrés tras superar sus molestias físicas, ha seguido siendo autocrítico. “Nos falta algo más en ataque. Esperamos mucho de los atacantes como definición en el último tercio y atrevimiento. Queremos ver un equipo atrevido con la pelota y, aunque luego puedes fallar, podemos intentarlo”, ha resaltado el entrenador.

Aguirre no ha querido confirmar si repetirá el mismo once titular de San Mamés, pero sí ha mandado un mensaje al vestuario. “Hay jugadores que deben dar un paso adelante. Hablo de Lee Kang In, Climent Grenier o Dani Rodríguez”. Sobre el centrocampista gallego, el inquilino del banquillo de Son Moix ha subrayado que, cuando él llegó el año pasado a falta de nueve jornadas, Rodríguez “tenía un momento y hoy otro entendiendo la importancia que tiene el grupo”, agregando que el de Betanzos “dio ese paso porque no me daba la sensación de ser el jugador que ahora creo que sí es dentro y fuera del terreno de juego”, ha confesado el preparador natural de Ciudad de México.

En otro capítulo típico en estas fechas, a falta de menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, Aguirre se ha reiterado en lo que afirmó en la previa del primer partido de liga ante el Athletic Club. “Seguro que habrá incorporaciones, el número no lo sé, pero vendrán. Es cierto que ya quisieras en pretemporada tener a todos porque nos complica a los entrenadores. En México llevan nueve jornadas y todavía se puede fichar”, se ha sincerado. En el apartado de salidas, el técnico mallorquinista mantiene que la situación de Jordi Mboula y Álex Alegría “no ha cambiado” y sobre los lesionados de larga duración Iñigo Ruiz de Galarreta, Dominik Greif, Amath Ndiaye; “están acortando plazos de su recuperación y ojalá nos den la sorpresa”.

Este mismo argumento le ha servido a Aguirre para empatizar con su homólogo bético Manuel Pellegrini. El chileno cuenta con el contratiempo de no haber podido inscribir su club a todos los futbolistas fichados debido a tener agotado el límite salarial. “Las bajas le afectan al Betis y también lastiman a Pellegrini que, quiero aprovechar para recordar, que no puede contar con un paisano mío como Andrés Guardado. Es una pena que se quede fuera”, puntualizó. El santiaguino y el defeño protagonizan mañana en Son Moix duelo entre los dos entrenadores más longevos de LaLiga con 68 y 63 años respectivamente.

Sobre el escenario remodelado, Aguirre ha cerrado asegurando haber percibido en la calle que la gente “no tiene ganas de sufrir esta temporada y que su localidad en el estadio esté bonita”, agregando estar más preocupado “por los horarios, dos a las dos de la tarde contra Girona y Almería, porque no nos da respiro” y ha bromeado que si es “por culpa del coreano (Kang In Lee), ya le hemos dicho que lo vamos a quitar”, en referencia a favorecer el cambio asiático con Asia.