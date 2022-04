Al Mallorca le quedan tres partidos por disputar en Son Moix y está obligado a ganarlos los tres. No hacerlo significaría que las probabilidades de permanencia se reducirían muchísimo visto el poco rendimiento a domicilio. Y el primer paso para que no eso no ocurra es mañana ante su publico, donde le esperará el Alavés (19 horas/Movistar), colista en la tabla pero que solo está a cuatro puntos de distancia tras vencer al Rayo Vallecano.

A los de Aguirre, que sabe que solo les vale ganar, el triunfo tiene un premio doble. El primero y más evidente es que le metería siete puntos de distancia al descenso y que, si esta noche la lógica impera en el Camp Nou, se iría a dormir a cuatro del Cádiz. El segundo, que además mantendría el golaveraje a favor con el conjunto vitoriano. Para este encuentro, la principal novedad será la titularidad de Kubo en detrimento de Amath, que queda fuera de la convocatoria por problemas físicos. Habrá que esperar a ver qué sistema propone Aguirre para un partido en el que los bermellones se verán obligados a llevar la iniciativa desde un inicio, un escenario en el que no se le ha visto en los tres partidos con el mexicano al frente. Son Moix dictará sentencia. Y se espera que la promoción lanzada por el club, la hora y que al día siguiente no hay colegio para los más pequeños ayuden a a que las gradas del estadio presenten un gran aspecto, ayudando al equipo en los momentos complicados. El Mallorca quiere llenar Son Moix ante el Alavés Enfrente, el Alavés de Julio Velázquez y el mallorquín Jaume Mut, que visitará por primera vez Son Moix como segundo entrenador. Crecidos tras la victoria ante el Rayo Vallecano, llegan con la vitola de colista, una etiqueta que no se le duele dar al Mallorca, conocido como el 'equipo' aspirina por sus malos registros en el siglo XXI ante el último de la tabla. El encuentro podrá seguirse, además de por televisión, a través del minuto a minuto que ofrecemos en la web de este diario.