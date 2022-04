El de mañana ante el Alavés no es un partido más. La urgencia en la tabla, un duelo ante un rival directo y la necesidad de hacerse fuerte en casa marcan la hoja de un ruta para un choque en el que, según Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, solo vale la victoria. "El equipo tiene posibilidades y mañana, ante el Alavés, es uno de esos momentos en los que tienes que ganar. Nuestra obligación es jugar bien al fútbol y ganar, pero el rival también cuenta. Siempre hay factores que no controles. El árbitro y la suerte no entrenan conmigo. Mañana tendremos que salir a por los tres puntos, a agradar a la gente, a correr, pelear y jugar mejor al fútbol", ha explicado.

El técnico mexicano ha insinuado que el estilo de juego que mostrarán mañana los bermellones puede ser más ofensivo que en los tres partidos anteriores. "El cuerpo me pedía cortar la racha de derrotas y cortar la sangría de goles. Ahora hay que buscar el equilibrio. No puedes ir con 16 atacantes y dos defensas. El equilibrio es la base. Hay que saber qué hacer con la pelota y sin ella. Hay que dar un pasito adelante, que den un poco más. Que sea vea voluntad. Solo hemos hecho dos entrenamientos, pero les he visto con el capítulo de Elche ya cerrado y muy motivados para mañana", ha apuntado en la sala de prensa de Son Bibiloni. "Las salidas siempre son más complicadas. Juegas con dos equipos que pelean por la Champions… El calendario fuera no es muy optimista. La lógica dice eso, que hay que ganar lo de casa. Pero en el fútbol pasan cosas raras. Ayer el Granada ante el Levante, el Sevilla, el Athletic, Osasuna en Mestalla….La lógica no impera tanto. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa sea el rival que sea y hacerlo lo mejor posible fuera", ha añadido acerca de la importancia que tiene los tres partidos que le restan por jugar en Son Moix de cara a la permanencia. El 'Vasco' también ha destacado que estarán muy atentos a lo que ocurra esta noche en el Camp Nou en el partido entre Barcelona y Cádiz: "El aspecto anímico es importante. Siempre repito que dependemos de nosotros mismos, pero es cierto que siempre hay que mirar de reojo al vecindario. La semana pasada nos salió redonda, pero nunca se sabe. Si tú no haces lo tuyo, que es ganar, no sirve de nada mirar que pierdan los demás. Sí que estaremos atentos a lo que pase, pero más por lo anímico que por otra cosa. Estaré encima de los jugadores, diciéndoles que pase lo que pase dependemos de nosotros mismos todavía" Repasando el duelo ante el Elche, Aguirre ha reconocido que tuvieron algo de mala suerte. "En el gol de Kang en propia puerta tuvimos mala suerte. Luego en el gol de Mojica pasa entre cuatro jugadores nuestros. Lo miré y vi que estábamos bien. Pasa la pelota por debajo de los pies de Maffeo. Son cosas imponderables que tiene el fútbol. La que tiene Salva, que si se agacha la mete Kang. O si Muriqi dispara un poco antes. A toro pasado ya no vale", ha repasado. Tras informar de que Take Kubo será titular ante el conjunto vitoriano, ha explicado que tanto Jaume Costa como Amath son baja para el duelo. "Jaume está fuera y lo estará un par de partidos. Amath tampoco estará por un par de golpes fuertes que recibió en Elche. A los cinco minutos ya había recibido dos leñazos, no podía caminar", ha lamentado, a la vez que ha confirmado que Raíllo, pese a tener molestias, jugará de inicio. "Le hemos fijado el tobillo. Está con molestias, hubiera venido mejor tener unos días más recuperarse del todo. Está tocado pero está con muchas ganas. Es nuestro capitán y tendrá que jugar", ha concluido.