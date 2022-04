Clamor contra Mateu y Estrada

Han pasado ya muchas horas desde la derrota ante el Getafe, pero sigue la indignación en el club y en el mallorquinismo con el arbitraje de Mateu Lahoz en el campo, y Estrada Fernández, en el VAR. Se siente gravemente perjudicado por su actuación en un partido que acabó perdiendo después de jugar la última media hora con uno menos, por la severa expulsión de Franco Russo en el Coliseum Alfonso Pérez (1-0).

El resultado es inamovible y la realidad es que el Mallorca se mantiene en puestos de descenso a Segunda, pero la entidad quiere ejercer su derecho a la pataleta. Hasta ahora había preferido apostar por el silencio ante los arbitrajes negativos, al menos en público, pero ha decidido cambiar su estrategia después de haber mantenido un debate interno en el que han concluido que deben alzar la voz. Por eso protestará ante los órganos competentes, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, a través del Comité Técnico de Árbitros, para expresar una indignación que ya verbalizaron en sus medios oficiales. «No son excusas, pero claramente creemos que el penalti no ha sido. Es una decisión que no entendemos. Y luego está la expulsión de Russo, que estaba por ahí. Tampoco vemos por qué Russo tiene que ver la primera amarilla», señaló Alfonso Díaz, CEO de Negocio, tras el choque.

Y todavía no sabía lo que las cámaras de Movistar mostraron y que han escocido especialmente. Por eso pedirá explicaciones por las palabras de Mateu Lahoz a Enes Ünal al descanso en las que le dice «me debes una, me debes una» por no haberle expulsado en la primera parte, tras dar un codazo a Russo.

En la planta noble de Son Moix consideran inaceptable que el trencilla, el juez del encuentro, compartiera esas palabras con el delantero del Getafe. Este hecho tuvo cierta repercusión a nivel nacional durante la jornada, quizá también por el perfil mediático de Mateu Lahoz. Incluso el excolegiado Iturralde González, en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, se atrevió a calificar de «prevaricación» que su excompañero le dijera eso al turco.

Los seguidores del Mallorca tampoco se han quedado callados ante lo que sucedió en Getafe. Tanto el Moviment Mallorquinista como la Unió de Penyes publicaron sendos comunicados en el que reflejaron su monumental enfado. «La afición se siente estafada por todo lo ocurrido. (...). Lo mínimo que debe hacer el club es pronunciarse públicamente -no solo en sus propios medios- y exigir las pertinentes explicaciones al Comité de Árbitros y a LaLiga», dice el Moviment, que propone «una gran pitada/pañolada a los árbitros al inicio y al final del partido del sábado contra el Atlético de Madrid».

La Unió de Penyes también quiso alzar la voz. «Sabemos que no van a tener en consideración nuestras quejas, pero al menos nos reservamos el derecho al pataleo para que todos conozcan nuestro descontento. Lo sucedido en Getafe ha colmado el vaso de nuestra paciencia en varias ocasiones (...). Esperando que alguien nos escuche y respete más a la entidad a la que nosotros apoyamos, queremos dejar constancia de nuestra queja de todos las peñas del Mallorca», subrayó en una nota que evidencia su hastío.

📝 Comunicado sobre el polémico “me debes una”



Puede leer el comunicado clicando aquí 👇https://t.co/H4YgKef8yC pic.twitter.com/qUlFE9QBzr — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) 3 de abril de 2022