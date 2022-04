Mayoral amarga el estreno de Aguirre en el Mallorca

Un gol en el minuto 81 de Borja Mayoral ha echado por tierra el debut de Aguirre en el banquillo y ha condenado al Mallorca a sumar su séptima derrota seguida en Liga. A pesar de una puesta en escena con un sistema ultradefensivo planteado por el mexicano, con un penalti parado por Rico, los bermellones no han podido volver a dejar la portería a cero y puntuar ante un rival directo que se escapa a seis puntos. Lo que es difícil de entender es cómo el Mateu Lahoz, a instancias del VAR, ha señalado la pena máxima que ha condicionado de forma decisiva el duelo después de que se viera claramente que la pelota pega en el codo izquierdo de Russo, que está pegada al cuerpo. Eso se ha traducido en la expulsión del argentino en el minuto 63, por lo que quedaba un mundo por delante y el equipo se quedaba con diez.

Hoy se trataba de no perder. Ganar, ya si eso para otro día. Pero si no tienes la capacidad de amenazar al contratataque, noventa minutos de no proponer en ataque pueden hacerse muy largos. Y el Mallorca, que mucho tiene que mejorar todavía, ha pagado la malicia del VAR y la baja de titulares en la defensa.

Aguirre ha llegado al Mallorca con la receta muy clara. Para salvarse hay que encajar y dejar de perder. Para ello hay muchas maneras, pero ha optado por la más conservadora, aunque no ha funcionado. Su alineación este mediodía en Getafe ha sido toda una declaración de intenciones, pese a las fundamentales ausencias de Raíllo y Valjent. Baba incrustado entre Russo y Oliván como tercer central, con Gio como carrilero por la derecha y Maffeo por la izquierda. Por delante, Battaglia, Salva y Dani en un trivote con Fer Niño y Muriqi alejados de todo.

Todo lo defensivo que tenía en la convocatoria lo ha metido en el campo. Porque este nuevo Mallorca no va a querer el balón. Si con Luis García la idea era ser dueño de él, con Aguirre es todo lo contrario. Faltará ver si es algo de un día, de un debut que aclara mucho sobre su idea de fútbol, o de lo que le espera a los bermellones de aquí a final de temporada.

Seguramente el vasco ha sido el más contento al irse a vestuarios al descanso. Su plan estaba funcionando, pero a coste del disfrute de los espectadores. Porque la primera parte tanto de Mallorca como Getafe ha sido una oda al anti-fútbol. La pelota se ha pasado más tiempo por el aire que por el suelo. La primera salida era siempre la mejor, con la táctica del ‘patadón’ como santo y seña. Una cosa sí es cierta, y es que los bermellones han estado muy ordenados en defensa, cosa que no ocurría últimamente. Pero no puede ser solo eso la fórmula para ganar partidos.

El 0-0 iba justificándose más a cada eterno minuto que pasaba. Un encuentro soporífero por todos los lados, pero en el que había que terminar puntuando sí o sí. Porque si alguien de los veintidós ha sobrado en el primer tiempo ha sido el portero de cada equipo. Ni un solo tiro a puerta en 45 minutos para tranquilidad y desespero de ambos entrenadores.

Un primer acto en el que no pasaba nada hasta que, tras codazo de Sandro a Russo, que ha acabado con tarjeta para ambos y clave en el devenir del partido, ha provocado una mini tangana entre ambos equipos, que se ha saldado con cuatro tarjetas, dos para cada conjunto. Si algo dejaba claro el choque es que quien marcara se llevaría el gato al agua.

Quique Sánchez Flores ha metido la tijera en el equipo tras el descanso, dando entrada a un siempre peligroso Borja Mayoral. Dos cambios para intentar agitar el partido. En el banquillo contrario, Aguirre, mucho más calmado, mandaba calentar a Antonio, Grenier y Ángel, que se ha llevado una gran ovación de su antigua casa. El conjunto azulón ha salido mejor en la segunda mitad y el técnico mejicano ha decidido meter piernas nuevas, quitando aun desafortunado Fer Niño por Ángel. Sin embargo, eran los de locales quien presionaban más. Y si lo intentas, pueden pasar cosas.

En el quince, un disparo de Ünal han pegado en el codo de Russo, que tenías los brazos bien sujetos, y Mateu, tras consultar el VAR, no lo ha dudado: penalti y expulsión para el argentino. El turco era el encargado de dispararlo, pero entonces ha aparecido la figura de Sergio Rico. Al fin, el sevillano ha hecho honor al coste de su cesión y su calidad de portero. Primero ha detenido el disparo lanzándose a su derecha y luego, rápido de reflejos, ha detenido el segundo remate de Olivera en el rechace. Espectacular acción del guardameta bermellón, dándole una vida extra al Mallorca.

Por delante, media hora de sufrimiento con un hombre menos. Battaglia ha pasado a ocupar la posición de central, dejando solos a Salva y Dani en el centro del campo. Tocaba aguantar un punto que, viniendo de dónde se venía y cómo se había desarrollado el partido, era de oro.

Los bermellones parecían agotados, pero Aguirre aguantaba sin hacer cambios. Óscar Rodríguez, de falta, probaba suerte pero su disparo se iba por encima del larguero. El Mallorca no salía de su campo y eso era una jugada muy peligrosa. Y el Getafe, sin hacer nada, se ha encontrado con su gol. En el 81, tras una larga jugada, Mayoral ha recibido un pase filtrado de Villar y con la izquierda ha batido por alto a Rico. Ochenta minutos después la resistencia del Mallorca llegaba a su fin y tocaba arriesgar.

Aguirre metía en el campo a Kubo, Kang In Lee y Antonio Sánchez, pero ha parecido más un cambio a la desesperada que otra cosa. Y así se ha fraguado la séptima derrota seguida, la primera con Aguirre, que muchas vueltas le tendrá que dar a su sistema. La próxima semana, el Atlético en casa.