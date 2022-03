Entre lágrimas, tomando aire en numerosas ocasiones y pasando, seguramente, uno de los peores tragos de su vida. Así se ha despedido Luis García de su Mallorca, después de que ayer Pablo Ortells, director de fútbol de la entidad, decidiera prescindir de sus servicios y apostar por Javier Aguirre en el puesto. “Fue un día muy duro. Esa es la verdad. Notaba que perdía algo más que un puesto de trabajo. Estaba en un sitio donde estaba cumpliendo con los objetivos marcados y, de verdad, me veía con capacidad para sacar esto adelante”.

Respaldado, en la sala de prensa, por Abdón Prats, Salva Sevilla, Jaume Costa, Oliván, Reina y Raíllo, el ya exentrenador del Mallorca ha agradecido, uno por uno, todo el apoyo de su staff, vestuario y equipo de trabajo. “Me he sentido muy a gusto aquí”, confesaba: “Cada mañana me despertaba con ilusión de dirigir a estos chavales”.

Durante la rueda de prensa de su despedida, Luis García ha estado acompañado en todo momento por Pablo Ortells y Alfonso Díaz, quienes han inaugurado la comparecencia del míster agradeciéndole su gran trabajo e implicación al frente del club. El madrileño no podía evitar escuchar sus palabras con cara de resignación: “Yo no tengo que entender mi destitución, lo que tengo que hacer es aceptarla, pero insisto que de verdad me veía capacitado para sacar esto adelante, porque sé el grupo que hay dentro de ese vestuario y sus ganas de hacer las cosas bien. Es verdad, de todas formas, que ayer fue un día muy duro para mí. Me voy enterando de lo que pasa a través de noticias y no es hasta las 17:30 que Ortells no me llama para comunicarme mi destitución. Al fina, intuyes lógicamente lo que va a pasar, pero las horas se me hicieron muy largas, ufff, muchísimo”.

Luis García, que entre risas intentó sonsacar a Ortells si es Javi Aguirre quien le sustituirá en el puesto, ha admitido que “todos los entrenadores sienten soledad en algún momento de su trayectoria”, pero que ese sentimiento no ha sido más pronunciado que en otras etapas de su vida. También ha señalado que, a lo largo de la temporada y media que llevaba al frente del club, “en ningún momento” se planteó dejar el puesto.

El preparador ha evitado pronunciarse sobre los fichajes con los que Pablo Ortells ha ido nutriendo su plantilla a lo largo de su etapa en el Mallorca y ha reconocido que “si algún día” le necesitan “siempre” estará “ahí”. Incluso se ha ofrecido a ayudar al próximo entrenador que llegue a la banqueta bermellona si precisan sus conocimientos.