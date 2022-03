Tercer asalto en el banquillo entre Luis García y Vicente Moreno

El último ‘round’ ha comenzado. Luis García Plaza, técnico del Mallorca, y Vicente Moreno, su homónimo en el Espanyol, vuelven a verse las caras en la que será ya la tercera ocasión esta temporada. Las chispas entre ambos preparadores calientan motores. Tras el encuentro de la primera vuelta disputado en Son Moix y la eliminación del conjunto blanquiazul de la Copa, Espanyol y Mallorca miden sus fuerzas mañana (14 horas / Movistar) en un duelo en el que los primeros buscan confirmar casi matemáticamente su permanencia y los segundos algo de aire para no caer en descenso.

El morbo está servido. Entre acusaciones y desplantes se vivió el último capítulo registrado entre ambos preparadores. Era 15 de enero y el Mallorca acababa de eliminar al Espanyol de la competición del KO. Con semblante serio, Vicente Moreno se personó en la sala de prensa de Son Moix y, ante los dimes y diretes, fue tajante: «Tú puedes decir la verdad o puedes decir la verdad a medias. Preguntadle a Luis García y si él os dice que no le di la mano, entonces o miente o tiene mala intención o las dos cosas. Que cada uno dé la versión que quiera, pero realidades solo hay una. Yo no voy nunca a buscar a nadie, pero si le veo por aquí le felicitare sin ningún problema como ya hice la otra vez».

Se defendía Moreno ante las acusaciones del técnico bermellón, quien en la previa del partido aseguraba que el de Massanassa había tenido un feo gesto con él durante el último encuentro de LaLiga: «Al final que le dé la mano a Vicente o no depende de él. La otra vez cuando me ganó, se quedó, pero el último partido, cuando perdió, se fue. Yo le voy a dar la mano siempre, gane o pierda. No hay ningún morbo por mi parte».

Este cruce de acusaciones no era aislado. El poso nace meses atrás, en la temporada 2020-21, cuando ambos equipos descienden a Segunda y el preparador valenciano hace las maletas para abandonar la isla y poner rumbo a Cornellà. En una carrera titánica por el ascenso, entre ambos clubes empiezan a nacer rencillas que alimentan sus propios técnicos con gestos y palabras. «Si atacan lo mío me defiendo», fue el argumento esgrimido por Luis García al ser cuestionado por la aparente enemistad con el valenciano.

Ambos técnicos disponen mañana de una nueva oportunidad para limar asperezas y enterrar el hacha de guerra, en el que es, sin duda, un momento mucho más tenso para Luis García, quien vive su peor bagaje de resultados al frente del Real Mallorca y podría meterse por primera vez en lo que va de curso en la zona de descenso.