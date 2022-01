Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, ha dado su versión acerca de la queja de Luis García tras el partido de Liga, que lamentó en su día que no le felicitara tras perder en Son Moix. «Tú puedes decir la verdad o puedes decir la verdad a medias. Preguntadle y si él os dice que no le di la mano dentro y no le di la enhorabuena, entonces o miente o tiene mala intención o las dos. Fuera no, igual que hoy. Yo no voy nunca a buscar a nadie, pero si me cruzo con un entrenador siempre le daré la mano, tanto si gano como si pierdo. Hay que darle naturalidad. Ya cada uno que dé la versión que quiera, pero realidades solo hay una. Hoy no me he cruzado con él y evidentemente no he ido a buscarle como no voy nunca al entrenador del equipo contrario. Si lo veo por aquí le felicitaré sin ningún problema, pero como ya hice la otra vez. Ya lo que se quiera decir, o son mentiras o mala intención", ha señalado.

El de Massanassa ha tenido palabras cariñosas hacia la isla y el que fue su club entre 2017 y 2020, con el que logró dos ascensos consecutivos de Segunda B a Primera y, también, un descenso a Segunda. "Lo he vivido con naturalidad. Siempre es una alegría venir a Mallorca y reencontrarse con la gente. Siempre puede haber gente que esté más o menos de acuerdo contigo, pero evidentemente me preocupan más los que están, que hay muchos también. Para mí siempre es un placer y una alegría volver. Siempre que vuelvo aquí sentiré que vuelvo a casa. Lo he vivido, está ahí y eso no se puede borrar. Además siento que mucha gente me recibe bien. Me ha dolido la derrota, pero no más porque sea el Mallorca", ha destacado. Moreno se ha mostrado decepcionado por el rendimiento de su equipo. "Hoy no hemos estado bien en cuanto a juego. Nos ha costado generar en la primera parte, y en la segunda hemos estado más acertados, pero hemos cometido errores y el Mallorca los supo aprovechar", ha comentado. El técnico del conjunto españolista ha asegurado, en ese contexto, que a su equipo le habían faltado "muchas cosas". "Necesitamos estar más espabilados en determinados momentos. Algunos de nuestros errores fueron por la presión de ellos, pero también los cometimos sin que hubiese esa presión. Tenemos que tener más personalidad para ser más contundentes", ha subrayado. A la pregunta de que si esta eliminación de la Copa del Rey puede afectar a sus jugadores, Moreno ha respondido: "Si entramos en una montaña rusa, hay que intentar ganar rápido para que esa montaña rusa sea positiva. Nuestra gente debe estar contenta, ilusionada. Ahora hay que tener humildad para bajar las orejas, aceptar la críticas e intentar mejorar, nada más".