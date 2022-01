Sin lateral diestro. Así se medirá el Real Mallorca al Espanyol mañana a las 16 horas. Luis García Plaza lo ha avanzado en la rueda de prensa previa al partido: “Maffeo no se ha recuperado de lo de Valencia y tampoco tenemos a Sastre, que se ha ido”. Pese al contratiempo, el técnico del conjunto bermellón ha reconocido que buscará alternativas para cubrir esa posición en el campo: “O cambiaremos el sistema y jugaremos con tres centrales, o acoplaremos a Jaume Costa o Antonio. Es algo que ya tengo decidido, pero que no es puedo contar”.

El partido del morbo, entre Mallorca y Espanyol, ha regresado antes de lo previsto. Luis García se volverá a ver las caras con Vicente Moreno en el encuentro de octavos de la Copa del Rey. Pese a sus rifi-rafes en rueda de prensa, el madrileño ha querido quitarle importancia a esa ‘supuesta rivalidad’: “Que le dé la mano o no depende de él. La otra vez cuando me ganó, se quedó y el último partido, cuando perdió, se fue. Yo le voy a dar la mano siempre, gane o pierda. No hay ningún morbo por mi parte”.

Además de Maffeo, Luis García tampoco podrá contar con los lesionados Raíllo y Greiff, con Baba, que se encuentra disputando la Copa África, y “por lo menos con dos jugadores más contagiados por Covid”. Pese a las bajas, el preparador rojillo ha vuelto a mostrar su confianza plena en el equipo y ha insistido en asegurar que “con este plantel, con todos recuperados, la salvación está asegurada”.

Sobre el Espanyol, Luis García se ha deshecho en elogios: “En la parte de arriba tienen mucha dinamita y al delantero titular de la Selección. Es un equipo bien trabajado por Vicente, que sabe a lo que juega, con sus automatismos y con jugadores desequilibrantes. Será un rival difícil y tendremos que dar lo mejor de nosotros”.

El mercado de fichajes por el momento ha deparado tres bajas en el equipo, pero ninguna incorporación. Dicha circunstancia parece no preocupar en exceso al entrenador quien, pese a las preguntas sobre posibles llegadas, ha preferido mantenerse al margen: “Siempre valoraré el mercado cuando se cierre. Voy a hablar de los que están aquí. De fichajes no voy a hablar. Tenemos fichas libres y si las fortalecemos, mejor. Con esta plantilla, si no tenemos la mala suerte de lesiones y bajas, conseguiremos el objetivo seguro. Llevan año y medio demostrándomelo. Tengo mucha confianza en estos chicos y se están dejando el alma”.

Luis García también se ha referido a la incorporación del videoarbitraje en los octavos de Copa y ha aprovechado para mandar un mensaje a la prensa: “El otro día en la rueda de prensa nadie me preguntó por el VAR. Al final era más importante si había jugado uno o el otro. Los equipos hacen tuits, critican a los árbitros. Creo que yo soy uno de los entrenadores más respetuosos que hay. Por eso digo que terminó la rueda de prensa y ninguno me preguntó por la actuación arbitral. El otro día el VAR podía haber cambiado el resultado del partido”.

Sobre la convulsa semana que ha vivido el vestuario, Luis García ha indicado que, “mientras las críticas” recaigan en él “no hay ningún problema”. “Lo que sí me duelen son las críticas a los jugadores. Yo estoy acostumbrado, llevo desde los 30 años entrenando en el fútbol profesional y acepto cualquier crítica, pero a mis jugadores no me los toquéis, de verdad. No hablo de críticas de que uno juegue mal o no. Creo que están dando todo y más. Es momento de unirnos y darles nuestro apoyo”, ha zanjado.