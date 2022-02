Sergio Rico: "Luis García me ha pedido que sea un líder desde la portería"

Sergio Rico (Sevilla, 1993) ha aterrizado en la isla para volver a sentirse «importante» después de ser suplente en el PSG, por detrás de Keylor Navas y Donnarumma. El ex del Sevilla y Fulham se muestra convencido de la permanencia de los bermellones en Primera División en la conversación mantenida con Diario de Mallorca en la sede de OK Mobility.

¿Cómo lleva sus primeros días en el Mallorca?

Estoy muy contento, el recibimiento ha sido espectacular, he sentido mucho calor y cariño, ya no solo de la afición, sino de la gente del club. Desde que llegué han estado pendientes de mí para que me sintiera a gusto en todo momento. Y con los compañeros me he sentido igual, muy contento con ellos, se han ofrecido para ayudarme en todo momento para que la adaptación al grupo fuera lo más cómoda y rápida posible. Es de agradecer.

¿Cómo surgió la posibilidad de fichar por el club?

Estábamos en el mercado e iban llegando opciones de todo tipo y buscábamos una opción en la que me volviera a sentir importante en un equipo. Quería contar con minutos y tener esa visibilidad que te da la Liga española. Es una opción bonita, la isla es espectacular y poder disfrutar de estos cuatro meses con esta calidad de vida para mí y mi familia lo convertía en una buena opción.

Han jugado tres porteros antes que usted esta temporada con el Mallorca. ¿Es consciente que ha llegado para zanjar un debate que duraba demasiado entre los aficionados por los numerosos goles que encajaba el equipo?

He recibido mucho cariño de la afición y espero devolverle esa confianza con trabajo y buenas actuaciones para ayudar al equipo, que al final es a lo que he venido.

¿Cómo es su relación con Reina, Leo Román y Greif?

Tienen un gran corazón, son buenas personas y la verdad es que super bien con ellos. No solo no he tenido ningún problema, sino que me han ayudado con la adaptación.

En el campo no está para bromas. Se le ha visto dando muchas órdenes a sus compañeros y demostrando personalidad.

Sí, como he dicho antes mi idea en el Mallorca es seguir creciendo profesionalmente, ayudar al equipo y si puedo hacerlo transmitiendo esa experiencia que he vivido de jugar en varias Ligas, lo voy a hacer. Quiero hacer todo lo posible para que el Mallorca se salve, siga en Primera, que es donde se merece estar, y porque creo que hay equipo para darle la vuelta a esto y hacer muy buenos partidos, como el del otro día contra el Cádiz.

Sus dos primeros partidos, ante el Rayo en la Copa y el Cádiz en la Liga, han sido finales. ¿Cómo se sintió después de tanto tiempo sin jugar?

Pues es difícil jugar cuando no tienes ese ritmo de partidos y de competición, pero he estado entrenando a un alto nivel en París, y tenía un entrenador de porteros muy bueno, que me ayudaba a estar activo y concentrado en todo momento en París. Por esa parte estoy contento. Y por eso creo que mi nivel está dando los frutos de ese esfuerzo que hice entrenando desde el inicio de la temporada.

¿Qué le ha pedido Luis García?

Me ha pedido que sea un líder desde la portería, desde atrás para todo el equipo y que traslade esa experiencia que tengo de jugar en varias Ligas en ayuda del equipo. Esa es mi misión y, sobre todo, hacer todo lo posible para que el Mallorca no encaje.

Antes ya ha dicho que considera que el Mallorca tiene plantilla para salvarse. ¿En qué se basa?

Hay equipo de sobra para salvarse. Con esfuerzo y trabajo podemos conseguirlo y con el empeño que pusimos en el último partido, jugando de esa manera, las cosas van a terminar saliendo y seguro que el Mallorca se quedará en Primera.

¿El Mallorca es un trampolín para regresar al máximo nivel en España?

Ojalá sea así. Ahora toca centrarse en lo que nos queda por delante y ya veremos en el mercado de verano. Necesitaba venir a España y tener minutos y estoy contento por ello.

Ha pasado de un vestuario lleno de estrellas mundiales en el PSG a uno más terrenal. ¿Ha notado el cambio?

Soy una persona que no miro los contratos, y no solo en el fútbol, en mi vida personal también. Me gusta estar rodeado de buena gente y, tanto en París como aquí, veo a un grupo de personas muy bueno, con buen corazón y con la mentalidad de seguir creciendo profesionalmente. Me quedo con eso.

¿Impresiona compartir vestuario con Messi, Mbappé y Neymar, entre muchos otros?

Estar en contacto diario con todas estas estrellas, al final, es una experiencia que a todo jugador le encantaría vivir, pero más allá de eso, ellos son buenas personas y te hacen integrarte muy bien. Y le digo una cosa, en el día a día no te das cuenta de las grandes estrellas que son futbolísticamente.

Usted era el suplente de Keylor Navas y, con la llegada de Donnarumma, pasó a ser el tercer portero. ¿Cómo lo llevó?

Al final he disfrutado en el PSG de dos años como segundo portero en uno de los cinco mejores equipos del mundo y estaba en un buen lugar para vivir la experiencia y absorber todas esas capacidades que tienen esos compañeros. El PSG es un club tan grande que puede fichar a cualquiera y al final vino Donnarumma, de los mejores del mundo, y pasé a ser el tercero. Es algo entendible y al final toca buscarte otra opción y gracias a Dios he encontrado esta en Mallorca para volver a sentirme importante.

Usted ha jugado en la Liga española, en la Premier (Fulham) y en la Ligue1 (PSG). ¿Son tan diferentes?

Te diría que sí. Al final cada Liga es un mundo, todos conocemos la Premier, que es una Liga muy física, de mucho ataque y defensa. La francesa está creciendo a pasos agigantados con la llegada de muy buenos jugadores y la española es de las mejores del mundo y con mayor visibilidad. Técnicamente la española está a un nivel altísimo, se trabaja muy bien aquí y por eso es de las mejores.