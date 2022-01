El Mallorca ante el Levante: armonía o desastre

En busca de oxígeno o a firmar el desastre. En esa disyuntiva se encuentra el Real Mallorca. El conjunto bermellón inaugura frente al colista Levante la segunda vuelta del campeonato. El Ciutat de València acoge hoy a las 14 horas (Movistar) un partido trampa para los rojillos, obligados a no hincar la rodilla en la que sería su tercera derrota consecutiva del curso. Los pupilos de Luis García quieren evitar a toda costa convertirse en el primer equipo que cae esta temporada frente a los de Alessio Lisci.

No viaja el Mallorca a tierras valencianas sobrado precisamente de efectivos. El preparador bermellón anunció ayer seis bajas -a Febas, a un paso del Málaga, ya no lo incluye- para el encuentro ante los granotas, tres de ellas por Covid. Se caen de la convocatoria por positivo Ángel Rodríguez, Kang In Lee y un Antonio Raíllo cuya ausencia ya era conocida por lesión. A ellos se suman Dani Rodríguez, sancionado, Dominik Greif, lesionado, y Baba, quien se encuentra en Camerún disputando la Copa África.

Las buenas noticias llegan de la mano de Take Kubo, quien regresa a una convocatoria tras cursar baja frente a Barça y Eibar. Junto al japonés completan las novedades el estadounidense Mathew Hoppe, ausente desde el pasado mes de noviembre, y Amath, quien ya disputó sus primeros minutos el pasado miércoles en la Copa del Rey. La única duda en el plantel bermellón es la de Martin Valjent. El central eslovaco recibió un fuerte golpe en las costillas el pasado miércoles en Ipurúa y su presencia en el once será una incógnita hasta minutos antes del inicio del encuentro.

El Mallorca sobrevuela el ecuador de la competición con 20 puntos, los deberes hasta el momento hechos, pero una clara trayectoria descendente. Decimoquinto en la clasificación, situado a tan solo cuatro puntos de un descenso que marca a día de hoy el Alavés, el conjunto bermellón está obligado a puntuar frente a un Levante que vive sus semanas más convulsas y que solo se agarra a un milagro en la segunda vuelta del campeonato para salvar la categoría.

Los de Alessio Lisci, colistas de la tabla, suman 8 puntos tras el transcurso de las diecinueve primeras jornadas. El 5-0 que recibieron el pasado lunes en la Cerámica ante el Villarreal provocó el enfado de un grupo de seguidores levantinistas, que acudieron al Ciutat de València para esperar a los autocares de los jugadores y recriminarles la actitud y los malos resultados de un equipo que lleva veintisiete jornadas seguidas sin ganar.

En el aspecto deportivo, el Levante cuenta con las bajas por sanción de Clerc, por acumulación de amarillas, y el lesionado Mustafi. Además, hay tres jugadores ausentes por covid-19, como Morales, aunque el club no concretó el nombre de los futbolistas afectados. Sin embargo, el centrocampista Pepelu García y el delantero Roberto Soldado vuelven a la convocatoria tras haberse perdido el duelo disputado el lunes en La Cerámica por sanción.