“No podemos tener menos de 25 jugadores”. Así de rotundo se ha mostrado este mediodía Luis García Plaza en la previa del encuentro que disputan mañana frente al Levante. El preparador del conjunto bermellón ha mandado un mensaje al director deportivo del club, a quien le ha exigido que fiche “tantos jugadores, como futbolistas abandonen el equipo”.

“Dada la situación que estamos atravesando, con continuos contagios, siempre he dicho que es necesario tener la plantilla cubierta. Hay que firmar. Se ha ido Lago y Febas está ahí. Si salen dos hay que incorporar a dos; si salen tres, hay que incorporar a tres y si se van cuatro, hay que traer a cuatro. Hay que tener la plantilla cubierta. Quiero tener los 25 para nosotros. Estoy seguro de que Pablo está trabajando en ello, pero ahora mismo creo que no nos podemos desprender de nadie”, ha señalado el preparador bermellón.

Su equipo se mide mañana, a las 14 horas, a un Levante que todavía no ha sido capaz de ganar un solo partido en lo que va de temporada. Luis García ha deseado que esa mala dinámica que envuelve al conjunto valenciano, “prosiga al menos en el partido que afrontan” ante el Mallorca: “El Levante alguna vez tendrá que ganar, pero espero que no sea este sábado. Es un caso muy extraño porque si analizas la nómina de jugadores que tienen, te das cuenta que tiene un potencial enorme. Cuenta con futbolistas de muchísima calidad y talento, muy rápidos, pero a veces las cosas no salen y no tiene una explicación lógica”.

Cuestionado por las bajas y la situación que atraviesa su equipo, Luis García ha contado, hasta donde le dejan, los problemas con los que deberá afrontar el encuentro ante el Levante: “Seis bajas seguras, la duda del Valjent y tres jugadores que están a su 20 o 30 %. Creo que hemos sido el equipo con más bajas durante toda la temporada de la Liga. La realidad es que llegamos a Valencia muy justitos. Llevamos todo un año en unas condiciones muy precarias”. Para dicho encuentro, el preparador bermellón no podrá contar con Raíllo, Greif, Dani Rodríguez, Ángel Kang In Lee y Baba, además de la duda de Valjent, “quien hasta el último momento no sabremos si puede o no jugar”. Sin embargo, Luis García recupera a Take Kubo, Hoppe y Amath, que ya entró en la convocatoria del partido de Copa.

Luis García ha aprovechado la comparecencia de prensa para enviar un mensaje de esperanza a la afición. “Estoy muy orgulloso de todo lo que están haciendo mis jugadores y segurísimo de que el equipo va a estar en Primera División el año que viene. Si hemos superado todo lo que hemos superado hasta ahora, con 20 puntos, clasificados en Copa y con todas las bajas que hemos tenido, de aquí en adelante, recuperando efectivos, creo que las cosas nos pueden ir mejor. Sufriremos, pero mantendremos la categoría, no tengo ninguna duda”, ha zanjado.