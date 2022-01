Luis García alabó el partido del joven canterano del Mallorca Javi Llabrés ante el Eibar. El técnico bermellón reconoció que por fin «ha demostrado lo que lleva dentro». «Es bueno que los chavales de la cantera vayan saliendo. El día que debutó en Segovia no me gustó, estuvo muy desafortunado. El otro día contra el Barça también, muy nervioso. Le he dicho que jugara como él sabe. Hoy se ha soltado y ha sacado lo que tiene dentro. Este es el Javi que podemos ver. Tengo mucha confianza en él», explicó.

