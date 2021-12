El extremo de Mallorca, nacido en Granollers, afronta el «especial» partido de este domingo ante el Barcelona con la mayor de las ilusiones, ya que se mide al conjunto en el que se formó durante su infancia y del que salió rumbo al Mónaco.

En los últimos partidos no ha entrado en los planes de Luis García. ¿Ve el partido contra su exequipo como una oportunidad para revertirlo?

Sí. Siempre estoy preparado. Obvio que es un partido especial, contra el equipo que te ha enseñado todo, que te ha hecho crecer, el que te ha educado desde los ocho años. Pero no deja de ser un partido más que hay que ganar.

Tienen varias bajas por covid-19, el Barça tiene también un buen puñado de jugadores ausentes. ¿Cómo lo están llevando?

Es un poco ‘putada’. Hemos vuelto a los protocolos del comienzo, de mucho aislamiento. Lo peor es la paranoia constante de “ahora me duele la cabeza, a ver si tengo covid”. Nos está matando a nosotros y a todo el mundo, creo.

"Antes de las vacaciones nos dijeron que obviamente no podían obligarnos a no ir a un sitio u otro, pero sí que tuviéramos cuidado"

¿Qué directrices les ha dado el club? Porque obviamente no puede estar 24 horas solo y enclaustrado en casa...

Antes de las vacaciones nos dijeron que obviamente no podían obligarnos a no ir a un sitio u otro. Pero sí que tuviéramos cuidado, que si podíamos evitar restaurantes, cines y tal es lo mejor para todos porque esta nueva variante es muy contagiosa.

¿Es una gran oportunidad para meterle mano al Barça? Las bajas, el momento de transición que vive...

Yo pienso que esté en un buen o mal momento sigue siendo el Barça. Hay que tenerle respeto porque tiene jugadores brutales. Tiene futbolistas desequilibrantes que te pueden hacer daño. Tenemos que ir a ‘full’ y no conformarnos con nada, pero desde el respeto por lo que es.

¿Por dónde pasan sus opciones, qué tienen que hacer muy bien para sorprenderles?

Somos un equipo muy compacto. Jugamos todos a una y ese ha sido tanto el año pasado como el actual nuestro fuerte. Somos un equipo que marca bastantes goles y crea ocasiones. Si somos nosotros mismos y tenemos un buen día tendremos muchas opciones de ganar.

"Lo peor ahora es la paranoia constante: ‘Me duele la cabeza, a ver si tengo covid’"

Ya conquistaron el Wanda hace unas semanas...

Por eso digo, que llevamos una dinámica bastante buena. Este año obviamente la categoría es mucho mejor y no tenemos la superioridad del curso pasado. Pero tiene buena pinta.

Todo apunta a que Riqui Puig será titular. Son muy amigos, han mantenido la relación todo este tiempo desde que se marchó. ¿Cómo nació todo?

Riqui y yo nos conocimos antes del Barça, en las selecciones catalanas. Siempre digo que sin conocernos ya éramos amigos. Es algo que ha seguido. Cuando me fui el contacto siguió casi diariamente y hasta el día de hoy. Cuando voy a casa casi siempre nos vemos. Una amistad muy buena y sana, para toda la vida.

¿Cree que puede ser importante para Xavi? Se habla mucho de que tendría que salir para coger experiencia...

Todos sabemos la calidad y talento que tiene. No porque sea mi amigo. Todos necesitamos una oportunidad que hasta el momento no ha tenido. Si un entrenador se la da hará cosas increíbles. Tiene las condiciones para hacerlo.

¿Se han enfrentado alguna vez?

Será la primera vez. Sería bestial que los dos jugáramos, ojalá. A ver lo que pasa el domingo, pero está claro que sobre el campo no hay amigos (risas).

¿Cómo está viendo este nuevo Barça con Xavi?

Se ven cosas distintas. Hay cosas por mejorar para volver a ser un gran Barça, pero van por buen camino. Estoy contento con la política actual, pensando más en la cantera que en grandes fichajes. Feliz por mis compañeros, que están teniendo oportunidades, y por los niños de las inferiores que ahora sí pueden soñar con llegar al primer equipo y tener su oportunidad algún día.

"Estoy contento con la política actual del Barça, pensando más en la cantera que en grandes fichajes"

Imagino que para los que se han formado en La Masia gusta ver cómo los Nico, Gavi y compañía van saliendo.

Al final los que hemos jugado en la cantera nos hemos formado 10 años para cumplir algún día el sueño de jugar en el primer equipo. Ahora se ve más asequible que los últimos años, cuando no se había contado tanto con la cantera. También porque el primer equipo tenía un nivel bestial y era imposible llegar.

¿Se ha arrepentido alguna vez de la decisión que tomó?

No, para nada. Al final, en esa época la política del club no estaba muy definida, no era clara. Y en el primer equipo había un tal Messi y un tal Neymar que no lo hacían nada mal. No me arrepiento y estoy contento por cómo han ido las cosas y voy cumpliendo mis sueños poco a poco.

¿Por qué decidió dar ese paso en ese momento?

Fui realista. Tenía ganas de dar un salto y con el primer equipo que había era imposible. No sentí un interés desde el club brutal, algo que sí sentí fuera. Sin problemas, estoy muy agradecido por lo que me ha dado el Barça. Venía de jugar con un estilo de juego muy marcado y me topé con cosas muy diferentes. Tienes menos el balón, debes trabajar otros aspectos para jugar a nivel profesional.

"Primero hay que demostrar muchas cosas aquí en Mallorca y en el futuro ya veremos"

Tiene 22 años. Un mundo por delante. ¿Qué objetivos se marca? ¿Volver algún día?

El sueño de todo niño es llegar a jugar en un equipo del nivel del Barça. Soy consciente de que hay que demostrar muchas cosas para llegar a ese punto. De momento estoy tranquilo, poco a poco. Primero hay que demostrar muchas cosas aquí en Mallorca y en el futuro ya veremos. Obviamente, si es el Barça, mejor.