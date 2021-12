Reina salva al Mallorca

Manolo Reina ha evitado la derrota del Mallorca. Su espectacular actuación ha sido decisiva para que los bermellones sumaran un punto ante un Celta que ha dispuesto de ocasiones más claras y que se ha topado con el meta andaluz (0-0). En un encuentro absolutamente condicionado por el fuerte viento, este empate tiene buen sabor porque llega después de los tres sumados en la jornada anterior ante el Atlético de Madrid en el Wanda. Se ha perdido una gran oportunidad de meter tierra de por medio respecto a un rival directo, aunque es importante no haber perdido para seguir mirando con cierta distancia los puestos de descenso.

Lo peor de la primera parte es que el Mallorca ha sido incapaz de aprovechar que el viento estuviera a su favor. Ha quedado claro desde el pitido inicial que no iba a ser un partido más. Lo que quizá no pensaban sus protagonistas es que fuera tan diferente. El espectáculo ha sido malo, condicionado de forma decisiva por las condiciones meteorológicas adversas. No se quedaba quieto el balón en los saques de esquina, los despejes se quedaban muy cortos o muy largos, dependiendo de qué parte del campo se encontrara el jugador. El espectador, los 10.655 valientes que han acudido a Son Moix y todos los que lo han seguido por televisión, se han tenido que armar de paciencia para soportarlo. Había que ser muy del Mallorca o del Celta para no dedicarse a otra cosa en un viernes noche.

Dani Rodríguez ha sido de los pocos que ha entendido lo que debían hacer. A los tres minutos ha probado fortuna con un tiro lejano que se ha ido desviado, pero ese era el camino. Lo que en ese momento nadie sospechaba es que eso sería una acción aislada. Los bermellones han llegado a cuentagotas y los gallegos apenas superaban el centro del campo. El susto ha llegado con un violento balonazo que ha impactado en la cabeza de Santi Mina lanzado por Galarreta. Los médicos de los dos equipos han saltado al césped de inmediato para asistirle al caer fulminado, pero afortunadamente el delantero ha quedado consciente. El público ‘barralet’ le ha despedido con aplausos cuando se retiraba en camilla. Galhardo le ha sustituido, todo un contratiempo para los gallegos porque para este encuentro ya no podía contar con su estrella Iago Aspas.

El duelo, con constantes interrupciones, no ha ido a más y llama la atención cómo los locales han abusado de enviar balones por arriba cuando era evidente que lo único factible es que no cogiera altura para evitar el viento. Ha dado la impresión que cualquier jugada, por absurda que fuera, podría ser decisiva y el que se pusiera por delante tendría mucho ganado. Hasta que el Celta, en el minuto cuarenta y tres, no ha marcado de milagro. Reina ha realizado una soberbia parada a un disparo de Brais Méndez y el rechace ha sido enviado alto por Galhardo. La ocasión ha sido muy clara y todo un aviso para un Mallorca que ha respondido timidamente con otro chut de Dani Rodríguez que ha atrapado el meta Dituro.

Los de Luis García Plaza, curiosamente, han entrado mejor en la segunda parte, con el viento en contra, que en la primera. Un buen pase de Abdón a Kang In Lee la corazón del área ha sido rematado por el surcoreano, pero Néstor lo ha despejado. Y después en un saque de esquina lanzado por el joven asiático ha llegado una gran oportunidad. Russo no ha podido cabecear pero Maffeo, que ha llegado con todo, lo ha enviado fuera al no haber podido meter la bota en condiciones.

La sensación es que el viento había amainado un poco y eso había que aprovecharlo. Los vigueses también han demostrado que estaban vivos con una buena acción en la que Galhardo se ha encontrado con un providencial Valjent en el interior del área. García Plaza ha movido el banquillo, primero con Ángel y, después con Take Kubo. Algo había que hacer para elevar el nivel del ataque. El canario no ha tardado en probar fortuna, pero su tiro se ha estampado en un central de los visitantes. No obstante, ha sido mucho más clara lo que ha sucedido poco después. El delantero tinerfeño, una rata de área, se ha sacado de la chistera una chilena en un balón que la zaga no había despejado que ha pillado al portero bien ubicado. El Mallorca, sin hacer nada del otro mundo, se acercaba un poco más, pero le costaba finalizar las acciones.

No obstante, el Celta ha sacado los colmillos y ha dado miedo en el tramo final. Galhardo ha rematado a bocajarro y ha obligado a Reina a lucirse en una clarísima ocasión. Pero el festival del meta malagueño tendría más capítulos. Otra vez ha aparecido para repeler un testarazo de Tapia que iba con toda la intención. Y Javi Galán, en el descuento, lo ha intentado con un gran disparo que se ha ido fuera por poco. Y cuando parecía que el choque estaba finiquitado, las emociones se han disparado. Reina se ha convertido en un gigante al despejar un tiro de Nolito en el interior del área y, justo después, ha sacado un gran chut de Brais Méndez con una estirada de mérito. Visto lo visto, este punto es todo un alivio.

REAL MALLORCA: Reina, Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa, Battaglia, Galarreta (Sedlar, min. 89), Dani Rodríguez, Antonio Sánchez (Take, min. 68), Kang In Lee (Fer Niño, min.89) y Abdón (Ángel, min. 55).

CELTA DE VIGO: Dituro, Kevin, Aidoo, Néstor, Javi Galán, Tapia, Fran Beltrán, Denis Suárez (Nolito, min.71), Cervi, Brais Méndez y Santi Mina (Galhardo, min. 19).

ÁRBITRO: Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego)..

T. AMARILLAS: Jaume Costa (min. 42), Kevin (min. 45+6), Dani Rodríguez (min.79), Galarreta (min.81), Denis Suárez, en el banquillo (min. 90).