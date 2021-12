Mallorca-Celta: A poner tierra de por medio

Un Real Mallorca de lo más animado inaugura esta noche la jornada 17 de competición recibiendo al Celta de Vigo en Son Moix (21:00 / Movistar LaLiga). El conjunto bermellón quiere hacer valer el triunfo logrado el pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano para asestar un golpe en la clasificación con el que poner tierra de por medio con los equipos que marcan a día de hoy los puestos de descenso.

El rival es de los que les gusta puntuar fuera de casa. Los pupilos de Counet han sumado 11 de los 16 puntos que atesoran lejos de Balaídos. Sin embargo, su temporada no está contentando a una afición exigente que espera mucho más de un equipo que finalizó la pasada temporada rozando los puestos europeos.

Los problemas para Luis García siguen siendo las bajas. A las ya conocidas de Raíllo, Hoppe, Lago Junior y Amath, se suman la de Dominik Greif y la duda de Iddrisu Baba. Los servicios médicos del club esperarán hasta el último momento para conocer si el centrocampista ghanés puede finalmente formar en el once titular. Baba se ejercitó este pasado miércoles al margen del grupo, pero ayer Luis García se mostró algo optimista y espera poder contar con él para el encuentro frente a los gallegos.

El preparador rojillo también podrá alinear por fin a Salva Sevilla. El veterano futbolista almeriense regresa a una convocatoria tras tres semanas lesionado. Pablo Maffeo, que este pasado miércoles tampoco se ejercitó junto a sus compañeros, se postula en el lateral diestro, acompañado por Jaume Costa, Valjent y Russo en la zaga.

La gran duda es, si al fin, el preparador bermellón se decantará por apostar de inicio por Take Kubo, autor del gol de la victoria frente al Atlético de Madrid, y Kang In Lee, uno de los futbolistas más en forma del plantel. Luis García ha reconocido que ambos jugadores son compatibles en el terreno de juego, aunque también ha matizado que ello obligaría a realizar algunos ajustes tácticos en el equipo no siempre sencillos. En la punta de ataque es más que probable que Ángel regrese a la titularidad en detrimento del artanenc Abdón Prats.

El partido en Son Moix servirá para medir la dependencia del Celta de su máximo goleador Iago Aspas. El fútbol del conjunto gallego gira entorno a él, y no solo por sus goles. Sin Aspas sobre el césped, el equipo de Coudet apenas genera peligro como demostró el pasado fin de semana ante el Valencia.

A su baja hay que unirle la del capitán Hugo Mallo, que sigue sin recuperarse de la lumbalgia que le obligó a parar cuando mejor se encontraba. El lateral era otro de los recursos ofensivos de Eduardo Coudet, que devolverá al once al internacional peruano Renato Tapia para dotar de mayor músculo al centro del campo.