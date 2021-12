“Sin Raíllo, Lago, Hoppe, Dominik y Amath y con la duda de Baba”. Así afrontará el Real Mallorca el partido que mañana disputa ante el Celta de Vigo en Son Moix a las 21 horas. Así lo ha admitido el técnico del conjunto bermellón, Luis García Plaza, en la previa de un encuentro que “puede ser muy importante para dar un paso adelante en la clasificación”.

El preparador bermellón no se fía del conjunto vigués, un equipo “con una gran calidad” que está demostrando “sumar muchísimos puntos fuera de casa”. “Si queremos sacar algo positivo vamos a tener que estar muy centrados porque sabemos que es un rival que hace sufrir y mucho al conjunto que tiene delante”, ha analizado el entrenador rojillo, quien ha restado importancia a la baja de Iago Aspas por parte del Celta: “No le compro a nadie que vengan sin uno de sus jugadores. Nosotros seguramente seamos el equipo más perjudicado por las lesiones en toda la temporada. Hasta con siete bajas hemos afrontado encuentros, así que no me vale”.

Precisamente en el capítulo de bajas, Luis García se ha explayado sobre la situación de Baba, a quien ayer se le pudo ver entrenando al margen del grupo. “Mañana afrontamos el partido con cinco bajas y habrá que ver cómo está Baba. Esperaremos a mañana para saberlo. Quizás juegue de inicio, quizás solo pueda disputar algún minuto o incluso es posible que no se vista ni de corto. Ahora mismo es la única duda del partido”.

Una posibilidad que baraja Luis García para el encuentro frente al Celta de Vigo es la de alienar, de inicio, a Kang In Lee y Take Kubo en el once. “Es verdad que si juegan los dos, uno tendría que desplazarse a la banda y, por sus características, se sienten más cómodos los dos en la derecha, lo que también provocaría el desplazamiento de Dani Rodríguez. Que jueguen los tres de inicio es una posibilidad, por supuesto, pero depende de muchos factores. El primero el rival, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta con qué jugadores contamos para ese encuentro”, ha explicado.

Luis García, que ha valorado y agradecido que la afición se acercara ayer a Son Moix para presenciar el entrenamiento del equipo, también se ha referido a la presencia de Andy Kohlberg, presidente del club, en la isla: “Que Andy esté por aquí siempre es bueno. Creo que es una sensación muy positiva para todos. Tiene un carácter genial, amable, dialogante, hablamos mucho. Yo ya le he transmitido a él y a Pablo Ortells lo que creo que necesita el equipo para mejorar. Que se pueda o no conseguir, ya lo veremos. Como todos los equipos de Primera, estamos abiertos a mejorar, ese es un hecho”.

El preparador rojillo, quien ha señalado que en el fútbol “se vive de pesimismos y euforias”, ha querido restar importancia al triunfo en el Metropolitano. “Ya avisé a los jugadores que con una victoria pasaríamos del negro al blanco, y eso no puede ser así”, ha indicado. “El día del Rayo hicimos un mal partido y ante el Getafe nos salió un juego espeso, pero ojalá este solo sea el inicio de una buena racha. Hay que seguir picando piedra, eso la plantilla lo tiene muy claro. Si hacemos eso habrá más victorias y alegrías”, ha zanjado.