Un cero que vale un punto

Si hay que definir lo que es un partido tostón basta que alguien visualice el Mallorca-Getafe de ayer, aunque tampoco hay que castigar con semejante tortura a nuestros semejantes, a no ser que queramos que pierda toda afición por el fútbol, pese a que de eso se vio muy poco en el césped de Son Moix.

Mallorca y Getafe pusieron muy pocos argumentos para ganar el partido. Los de Luis García Plaza, con un Angel como único apuesta ofensiva ante un rival con tres centrales.

No era lo que uno espera del equipo que se llama de casa, sobre todo si los hombres que se han de incorporar al ataque desde atrás no llegan.

Jaume Costa y Pablo Maffeo no hicieron apenas ninguna incursión en toda la primera parte y a Dani Rodríguez, Kang in Lee y Jordi Mboula no se les vio en las inmediaciones de David Soria.

Tanto para el Getafe como para el Mallorca lo más importante era no perder, eso es una obviedad, pero se espera que arriesguen algo más para dar un salto de calidad en la clasificación, especialmente porque ni uno ni otro están para echar cohetes, un poco menos los madrileños, es verdad.

La sensación es que el equipo de Luis García Plaza sigue instalado en la mediocridad, en la falta de ideas para resolver los partidos.

Fueron dos horas perdidas en nuestra vida, de las que solo nos queda el consuelo de que se ha sumado un punto que siempre es menos que nada.