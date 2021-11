Otra nueva decepción del Mallorca

Llueve sobre mojado. Hay un problema de fondo en este Mallorca y empieza a ser preocupante. Porque este equipo es incapaz de ganar. Esta tarde volvió a firmar un triste e insulso empate ante un Getafe inoperante, soso y conservador (0-0). La necesidad llamaba a la puerta del equipo de Luis García, pero sus jugadores, una vez más, ignoraron el toque y ya les digo yo que solo con empates y alguna que otra derrota, ningún equipo en Primera salva la categoría.

En los doce últimos partidos el Mallorca tan solo ha sido capaz de sumar una única victoria y acumula ya seis encuentros sin conocer el triunfo. Los números no engañan en la tabla. Sí lo habían hecho las sensaciones hasta el partido en Vallecas, pero es que ahora ya ni eso. Ante el Getafe no fue el desastre del Rayo, pero a poco estuvo. Aburren, preocupan y lo que es peor, ya no convencen.

Luis García, que regresaba a los banquillos tras dos partidos de sanción, apostó por introducir cuatro cambios respecto al encuentro frente al Rayo, el más llamativo, sin duda, el regreso de Jordi Mboula a la titularidad. En la convocatoria todas las miradas estaban puestas en la vuelta de Take Kubo, recuperado ya de la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante dos largos meses.

El conjunto rojillo se topaba de frente con un Getafe venido de menos a más y marcado por la imperiosa necesidad de puntuar para abandonar los puestos de descenso. Al verde saltó un Mallorca eléctrico, pero solo fue un espejismo. En el primer minuto avisó con un tiro de Dani Rodríguez en la que sería la primera y única oportunidad de los bermellones en toda la primera parte. El Getafe aguantó el arreón de manera digna, juntando líneas y apostando por las rácana fórmula de ir a la contra.

Durante la primera media hora la presencia la puso el Mallorca, pero el peligro brilló por su ausencia. El Getafe fue creciendo en la medular, creyéndoselo, envalentonado por el conformismo rojillo, que otra vez encontró en los chispazos de Kang In Lee su única vía de escape. Los de Luis García lo intentaban, pero de la línea de tres cuartos para arriba se enredaban solos, sin ideas, descaro, ni arrojo, para desesperación de la grada y de su entrenador. Como en un déjà vu, se impuso la táctica sobre el desborde y la definición.

Fruto de ese adormecimiento, el Getafe la tuvo al filo del descanso y apunto estuvo de aprovecharla. Olivera remató solo en el segundo palo. El futbolista del conjunto azulón voleó de primeras un centro de Damián, pero no pudo controlar la dirección del balón, que se marchó fuera por poco. De todas formas la jugada habría sido invalidada por fuera de juego del uruguayo.

La falta de agresividad y oportunidades, sumada a las bajas temperaturas en Son Moix, encapotaron si cabe más el partido y solo la entrada de Take Kubo, en el minuto 67 por un aletargado Mboula, y la de Abdón Prats, por un fugaz Ángel, lograron templar algo el ambiente.

Porque el partido aburría, vaya si lo hacía. Más de un mallorquinista a buen seguro se preguntaba desde su asiento qué motivo le había llevado a perder la tarde de una manera tan absurda. A los de Sánchez Flores les convencía el empate, no así a los de Luis García, que pese a ello hicieron poco para arreglas el entuerto. La única ocasión digna de mención en todo el segundo periodo la tuvo el delantero de Artà en el minuto 87 del partido, pero su cabezazo se marchó fuera por poco.

Y ahí acabó todo, en un poder, pero no querer, en un nuevo empate que deja sensaciones preocupantes y que pide a gritos un cambio en el equipo. Es tarea de Luis García encontrar dónde.

Ficha técnica:

Real Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa; Baba, Galarreta, Kang In Lee, Mboula (Take, min. 67); Dani Rodríguez y Ángel (Abdón, min. 74).

Getafe: David Soria; Damián, Djene, Mitrovic, Cuenca; Arambarri (Florentino, min. 69), Maksimovic, Aleñá (Poveda, min. 87), Olivera; Enes Ünal y Sandro (Jaime, min. 67).

Goles: No hubo.

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés).

Tarjetas amarillas: Mboula (min. 59), Russo (min. 66) y Abdón (min. 92).

Tarjetas rojas: No hubo.