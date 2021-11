"Tal y como entrenamos, conseguiremos buenos resultados". Kang In Lee confía en el equipo. El surcoreano del Real Mallorca ha concedido una entrevista para la cadena SPORTV, la cual posee los derechos de LaLiga en Corea del Sur, y en ella ha hablado del equipo, de su decisión de fichar por el conjunto bermellón y de la espléndida relación que le une con el otro futbolista asiático del plantel: Take Kubo.

Kang-in es el único futbolista de su país que actualmente milita en la Primera División española. El futbolista asegura sentirse muy a gusto en la isla y perfectamente acoplado a su nuevo vestuario. "Mallorca es un lugar muy tranquilo y Palma una bonita ciudad para vivir. Me llevo muy bien con mis compañeros y estoy experimentando nuevas sensaciones".

Sobre su fichaje por el club hasta junio de 2025, el jugador asegura que fue una decisión meditada. "La decisión de venir al Mallorca fue una elección a la que dimos mucha importancia y que tuve que tomar con mi familia. Teniendo en cuenta el estilo de juego del Mallorca y mis cualidades, pensé que podía aportar mucho al equipo. Con la experiencia que tuve durante mi etapa en La Liga, tenía la confianza de poder convertirme en un buen jugador. Vine al Mallorca porque el club realmente me quería. Otros clubes también se interesaron", resalta.

Kang-in Lee también se ha referido a su relación con Luis García Plaza. El atacante es ya el noveno jugador con más minutos en la plantilla, y se ha convertido un habitual en el once elegido por el entrenador para afrontar los partidos. "Luis García se comunica mucho con los jugadores. A menudo hablo con él y me ayuda. El entrenador espera que seamos agresivos, precisos y completemos buenos pases, que ayudemos a crear o a marcar goles".

El surcoreano también ha tenido palabras para el otro jugador asiático de la plantilla, el japonés Take Kubo, que sigue con su proceso de recuperación de la lesión en la rodilla. "He competido contra Take Kubo desde muy pequeño, incluso antes de convertirnos en compañeros de equipo. Es un gran jugador y ahora que entreno con él, es tal y como me lo esperaba. Es muy habilidoso, tanto en el uno contra uno como en el disparo, sobresale en todo. Ahora está lesionado pero cuando vuelva sé que podremos ayudarnos mutuamente".

Sobre los objetivos del equipo esta temporada, Kang-in Lee se muestra optimista: "Tanto mi objetivo como el del equipo es estar en lo más alto de la tabla posible. El equipo acaba de ascender. Tal y como entrenamos podemos conseguir grandes resultados. Nuestro rendimiento está mejorando y cuando regresen algunos lesionados, nuestro nivel y resultados mejoraran".