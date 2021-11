El descuento sí sonríe al Mallorca

El fútbol es aquel deporte en el que el Mallorca siempre encaja en el descuento. Ahora por fin se le podrá añadir que también marca. Porque en el minuto 94, con un bajonazo importante porque el Elche vencía por 1-2 en Son Moix, Maffeo ha desatado la locura con un testarazo que ha impedido la derrota (2-2). Los de Luis García Plaza se quedan ahora cuatro puntos por encima del descenso que fija precisamente el Elche después de este encuentro en el que no han estado nada finos y que deben dar las gracias por no haberlo perdido. Han estado lejos del nivel mostrado en las últimas semanas, aunque eso no se tradujera en victorias, en un duelo en el que siempre fue por detrás en el marcador.