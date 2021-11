«Quiero más maldad». Esa fue sin duda la frase más repetida por Luis García en rueda de prensa. El técnico del Real Mallorca, que no ocultó su felicidad por el punto conseguido en el tiempo de descuento, insistió en repetidas ocasiones en la necesidad de que su equipo «dé un paso adelante en los últimos metros».

«Creo que nos ha faltado mucha más maldad arriba. Tenemos que hacer mucho más daño con todo lo que generamos. Nos falta gente con gol. Es verdad que hay gente muy buena en el equipo, que juega muy bien, pero gente con gol no tenemos. Quitando a Ángel, que ha jugado de milagro, creo que hay jugadores que tienen que dar algo más. Futbolistas como Amath, Dani o Kang In juegan tremendo, pero tienen que ser más agresivos cuando pisan área. Me encanta como llegan, pero una vez dentro de ella, quiero más sangre, más egoísmo», aseguró el preparador bermellón.

La rueda de prensa versó largo y tendido sobre el tiempo de descuento, que en esta ocasión sí sonrió al equipo. «Mira que cosas tiene el fútbol. Al final empatas fuera y parece que el punto sabe a derrota y hoy sacas un punto en tu campo y parece que hemos ganado. El equipo compite y juega lo que entrenamos. Es un equipo que tiene defectos, lo sé, por ejemplo los dos goles son evitables, pero nunca bajan los brazos. Somos un equipo recién ascendido que nunca ha estado en puestos de descenso y creo que eso es de valorar», remarcó.

Cuestionado por el partido de Pablo Maffeo, Luis García bromeó. «El otro día agasajé a Baba y hoy me ha perdido unas cuantas pelotas, así que tampoco me quiero pasar en alabanzas, pero creo que Pablo ha hecho un partido tremendo. Ha estado enorme», indicó.

Ya para acabar, el preparador rojillo hizo balance del primer tercio del campeonato y aseguró que están «cojonudos» como están. «Creo que no tenemos que perder nunca la referencia de dónde venimos. Tenemos que estar más contentos que nada. Llevamos trece partidos y solo cuatro derrotas, y eso tiene mucho mérito», zanjó.