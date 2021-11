Fran Escribá, entrenador del Elche,declaró tras el partido que el «run-run» de su posible destitución por los últimos resultados «no es agradable y no ayuda al equipo». El Elche está en zona de descenso y la continuidad de Escribá en el banquillo podría estar en peligro: «Es triste que salgan cosas así, y no lo digo por mí. Si soy el problema y un obstáculo para que el equipo mejore seré el primero en irme. Quiero mucho a este club y nadie me tiene que mostrar la puerta de salida», enfatizó.

Con respecto al empate en Mallorca, Escribá aseguró que su equipo «hizo lo necesario en el marcador». «Nos adelantamos en dos ocasiones y nos empatan en un córner que fue una lotería, que bien pudo acabar con una contra nuestra y matar el partido, pero no fue así. Tuvimos mala suerte», precisó.

También se refirió a la cantidad de partidos que se están definiendo en el tiempo de prolongación: «Los tiempos de descuento ya no son lo que eran. Ahora son un ‘extra time’ de 8 o 9 minutos, no de 3 como antes. El Mallorca es un ejemplo, a veces te toca a favor, otras en contra, así que se debe pelear hasta el final y tener la dosis necesaria de fortuna», indicó.

Antonio Barragán afirmó por su parte que el equipo «está con el mister (Fran Escribá) al cien por cien» y pidió «confianza para poder revertir esta situación». «Somos una piña y lo que se diga no debe afectarnos», señaló. Barragán dijo que el equipo había «competido bien» ante el Mallorca, «que es complicado». «Dimos un paso adelante, nos adelantamos por dos veces, pero no pudimos sumar los tres puntos».