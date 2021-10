Sergi Barjuan es un viejo conocido por la afición del Real Mallorca. El nuevo técnico interino del Barcelona dirigió al conjunto bermellón durante diez jornadas en la temporada 2016/17, siendo el responsable del banquillo en el momento en el que el equipo fraguó su descenso a la división de bronce del fútbol español.

El entrenador catalán fue contratado para sustituir a Javier Olaizola. Los números del vasco conducían al equipo cuesta bajo y sin frenos a Segunda B, y con la contratación de Barjuan se intentó buscar un revulsivo a dichos dígitos.

Sergi aterrizó en el Real Mallorca el 4 de abril de 2017, por delante tenía diez jornadas en las que debía intentar sacar al equipo del hoyo, sin embargo, el exjugador del Barcelona se encontró ya con un cadáver al que no fue capaz de reanimar. Barjuan dirigió al Mallorca en los últimos diez partidos de la Liga 123, que se saldaron con tres victorias, dos derrotas y cinco empates. De 30 puntos posibles, el equipo bermellón sumó 14, unos números con los que no pudo evitar el descenso a una categoría semiprofesional en la que el Mallorca no militaba desde hacía 36 años.