Luis García, en la previa del Sevilla, intentó dar algo de claridad al caso Raíllo. El técnico del Real Mallorca no quiso precipitarse con los tiempos de recuperación del cordobés, pero reconoció que “como mínimo” no podrán contar con el central “hasta enero”. “Tenemos que esperar a la operación y entonces podremos estimar los tiempos de recuperación. Lo que está claro es que es uno de los jugadores más importantes del equipo, uno de los que tiene más jerarquía y que su ausencia en toda la primera vuelta ha sido importante para nosotros”, reconoció.

El preparador bermellón reconoció que por el momento “buscar un refuerzo en esa posición” no es algo que le preocupe. “Pase lo que pase estamos atados hasta enero porque el club no tiene más fichas libres. Cuando nos den realmente el tiempo estimado, estudiaremos la situación. Una operación es una operación y algo de tiempo va a estar fuera, evidentemente”, indicó.

Para el encuentro frente al Sevilla de este miércoles, García Plaza no podrá contar tampoco con Take Kubo, lesionado, ni con Battaglia, amonestado. Sin embargo, el técnico bermellón desveló que el club ha recurrido la primera tarjeta amarilla que vio Kang In Lee en Mestalla y que esperan que Competición se pronuncie sobre el tema en la mañana del miércoles: “ Creo que fue una expulsión injusta, sobre todo por la primera tarjeta, la segunda, no. de momento son tres bajas y veremos a ver qué pasa”.

El preparador rojillo alabó al Sevilla. Del equipo de Julen Lopetegui dijo que es “una de las alternativas al poder”. “Creo que es un equipo completísimo en todas las facetas. Es un equipo con un físico prodigioso, tiene una plantilla buenísima. Es la alternativa a luchar por el título. Siempre ha sido un equipo grande, pero creo que ahora es muy grande. Desde luego es uno de los rivales de la Liga más difíciles que hay”, resaltó.

En esta ocasión Luis García no quiso pronunciarse sobre quién jugara en la portería, pero el técnico rojillo dejó caer que Reina seguirá ocupando su posición bajo los tres palos: “La duda en la portería la tenéis vosotros más que yo. La semana pasada no tenía ninguna, pero lo que quise hacer fue reforzarle porque considero que se le machacó. Eso no quiere decir que la pelota de San Sebastián la tuviera que parar, es mi sensación como entrenador. Pero se merece todos los respetos. Y el día que deje de jugar, igual. Los jugadores no pueden estar siempre al 100%. Creo que se le machacó mucho. Quizás el día que vaya a jugar Greif lo diré”.

Luis García admitió que habrá alguna modificación con respecto al partido frente al Valencia, pero aseguró que, habiendo cuatro días entre encuentro y encuentro, tiene a sus jugadores todos recuperados.

El club se remite al comunicado de los Suns en el caso Sarver

Antes del inicio de la rueda de prensa, el jefe de comunicación del club, Albert Salas, anunció que durante la comparecencia “no se comentará nada sobre el tema Sarver” y que el Mallorca “se remite al comunicado realizado por los Suns” en ese sentido. En la misma línea, Luis García tampoco quiso entrar en el tema: “Me gustaría hablar solo del partido. No son cosas mías personas, así que no voy a hacer ningún comentario. Sigo en la misma línea del club y ahora mismo solo esperamos noticias”.