Luis García no se calla. El técnico del Real Mallorca ha criticado “el doble rasero” que usa LaLiga a la hora de aplazar ciertos partidos por la ausencia de internacionales. “¿Por qué a unos sí y otros no?”, ha cuestionado: “Aunque yo soy el entrenador del Mallorca y, por mucho que nos duela, creo que no va a importar mucho lo que diga”.

El técnico bermellón ha explicado, en la previa del partido ante la Real Sociedad, que no podrá contar con el internacional estadounidense Matthew Hoppe. “Es que no llega ni para viajar”, ha desvelado el técnico, quien ha criticado también que se tomen ese tipo de decisiones en otros partidos de la competición. “No estoy pidiendo tampoco que se suspenda nuestro partido, lo que pido es que las reglas sean para todos iguales. En Segunda, el año pasado, todos los equipos sabíamos que no íbamos a poder contar con nuestros internacionales, pero en Primera soy incapaz de entender ese doble rasero”.

El preparador bermellón también ha aprovechado su comparecencia de prensa para alabar al rival, una Real Sociedad que duerme líder de la tabla y de la que ha dicho es un “equipazo”. “Fue campeón de Copa. En mi opinión es de los clubes en los que te tienes que fijar el Mallorca. Es una entidad que está recogiendo sus frutos ahora al trabajo realizado. Es un club que cambió hace tiempo. Tienen fichajes extranjeros de primer rival. En casa no ha recibido ni un gol. Creo que como club es un espejo donde mirarnos. Es un equipo muy dinámico que lleva el peso del partido. Intentaremos que nos dominen lo menos posible. Es uno de los rivales más fuertes”, ha resaltado.

Luis García también ha desvelado que difícilmente Jaume Costa llegará para el encuentro de la Real Sociedad en Anoeta. "A un 80% no estará. Vamos a esperar al entrenamiento de mañana, pero está muy complicado", ha zanjado.