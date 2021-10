Cartulina morada | Reggaeton en Son Moix

Jaume Costa | Habla abiertamente de problemas psicológicos y de la ayuda que ha encontrado

Uno de los jugadores que ha descansado durante el fin de semana es el bermellón Jaume Costa, a quien este diario dedica una amplia entrevista hoy en su especial de Deportes. El futbolista bermellón, que en solo tres meses ya se ha ganado el respeto de sus compañeros en el vestuario, se sincera y habla sin tapujos de los problemas mentales que le han lastrado en este inicio del campeonato. Los hay que pusieron el grito en el cielo cuando Osaka o Biles hablaron abiertamente de ello, a ver si ahora, por hacerlo un futbolista, entienden un poco más el problema: «No me da vergüenza para nada reconocerlo, me alegro de haber podido contar con ello y si ayudo a que más personas consigan ayuda, me sentiré genial. Obviamente habrá gente que no le ayude, pero yo estoy súper agradecido». Y nosotros a ti por hablar tan abiertamente de ello.

Los abusos sexuales en deportistas femeninas son el nuevo día a día de nuestra sociedad

Hablando de problemas psicológicos. Esta semana se ha conocido la denuncia por abusos sexuales que han interpuesto las jugadoras de la selección de fútbol femenino venezolano a su exentrenador. En el comunicado que han emitido, acusan a Zsemereta de haber abusado y acosado psicológica y sexualmente de varias futbolistas entre 2013 y 2017, varias de ellas con apenas 14 años de edad. Sin irnos tan lejos, en Cantabria, este pasado fin de semana las jugadoras del Osasuna B denunciaron los comentarios sexistas y amenazas que escucharon durante el partido que afrontaron ante un rival. «Vamos al vestuario y te violo», «súbete la camiseta para enseñarme las tetas» o «tienes cara de chuparla bien» fueron algunas de las lindeces que tuvieron que soportar durante los 90 minutos por parte de cinco chavales a los que, al parecer, nadie recriminó su actitud y que vestían el chándal del equipo local. Y sin necesidad de irnos tan lejos, tan siquiera de salir de la isla. Durante estos últimos días se ha conocido también la denuncia realizada por una deportista y alumna del Centre de Tecnificació de les Illes Balears, todavía menor de edad, en la que acusa a dos técnicos del centro de acoso verbal y psicológico. Y luego hay que aguantar a los cuñados de turno hablando de que el feminismo no es necesario.