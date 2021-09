Límite salarial del Real Mallorca 21/22: De colista a media tabla

Pese a que el discurso oficial se muestra cauteloso e impide hablar de equipos de la misma liga que el Mallorca a la hora de competir cada semana, lo cierto es que Cádiz (45), Alavés (42), Rayo Vallecano (41), Elche (41), Levante (32) y Valencia (30) cuentan con un límite más bajo que los bermellones, por lo que sobre el papel cuentan con una plantilla más potente. El caso del conjunto ‘che’ es bastante sorprendente, puesto que ha visto cómo su masa salarial se ha reducido 63 millones de un año para otro.

La pandemia de la covid y la paralización de ingresos por los estadios vacíos ha provocado que numerosos equipos vean cómo su tope salarial ha disminuido de una temporada para otra. En el caso del conjunto mallorquinista, la liquidación del concurso de acreedores, una deuda histórica que frenaba el crecimiento del club, unido a la venta de futbolistas como Budimir (ocho millones de euros) o los derechos de televisión han hecho que su límite salarial se dispare y pueda acometer operaciones como el fichaje de Greif, Take Kubo o Kang In Lee.

Un dato positivo a destacar es que, en estos cálculos que LaLiga hizo oficial en el día de ayer, se cuentan ya los ingresos provenientes del acuerdo con el CVC, unos fondos que según confirmó el director deportivo Pablo Ortells el Mallorca no ha tenido que emplear para acudir al mercado de fichajes, caso que no se puede aplicar a conjuntos como Elche, Rayo Vallecano o Levante, que de no ser por dicho acuerdo no habrían podido inscribir a varios jugadores importantes de su plantilla como Falcao o Pastore.

El Espanyol, con 77 millones, supera por mucho el límite salarial de Mallorca y Rayo Vallecano, los otros ascendidos a Primera.

Muy por encima del conjunto madrileño y el Mallorca se encuentra el Espanyol, el otro ascendido a la categoría. El conjunto que dirige Vicente Moreno cuenta con un límite salarial de 77 millones, por delante de otros equipos ya establecidos en la elite del fútbol español como Betis o Celta.

El Madrid, líder destacado

En lo referente a la parte alta de la clasificación, el Real Madrid es el club que ha visto crecer sobremanera su tope salarial. De los 473 millones de la temporada 2020/21 ha pasado a 739 en la actual campaña, muy lejos del Sevilla (200), Atlético (171) o Villarreal (159), los siguientes en la lista.

El mayor descenso lo sufre el Barcelona. El club blaugrana, que arrastra una importante deuda, ha pasado de tener 347 millones a ‘solo’ 97. El solar económico que dejó Josep Maria Bartomeu ha provocado una deuda de 1.350 millones y que el Barça pase de ser el segundo club con más margen de coste en plantilla de LaLiga al séptimo.