Cartulina morada | La cara B de Luis García

Llevábamos 50 partidos viendo a Luis García en las buenas, pero la Primera División coloca a cada uno en su lugar. Al entrenador ante las preguntas incómodas y al periodista en posición de hacérselas. Es cierto, querido Luis, que ante el Villarreal ningún periodista acertó que en el once colocaría a Oliván como central. No somos entrenadores, cierto, pero tampoco adivinos, por lo que resulta complicado acertar esa alineación cuando tan solo te dejan ver el peloteo inicial de un entrenamiento a la semana. No es cierto, querido Luis, que seamos «unos mentirosos». En el Bernabéu, y ante el Real Madrid, realizó siete cambios con respecto al once que sacó frente al Villarreal. No son opiniones, son hechos. Y con ese once vendió a sus jugadores ante las fieras. Pasó lo que tenía que pasar. Ayer pidió a la prensa ir todos «juntitos», pero permítame que le explique, igual que hizo usted dejándonos claro que no somos entrenadores, que los periodistas no tenemos que ir de la mano de nadie. Nuestro oficio es imparcial para valorar hechos y también sus opiniones.