Jagoba Arrasate, entrenador del Atlético Osasuna, destacó la «alegría inmensa de ganar con un gol sobre la bocina», en alusión al 2-3 ante el Mallorca en el estadio Son Moix que materializó Javi Martínez en el minuto 88 del encuentro. «Fue un partido de ida y vuelta, bonito para el espectador, hasta que se impusieron las defensas; evidentemente tenemos cosas que corregir», explicó Arrasate.

Con respecto al partido, el técnico del conjunto navarro dijo que en el primer tiempo estaban «siendo mejores», pero el Mallorca «tuvo tres ocasiones en los últimos minutos». «Lo teníamos peor hasta que ha llegado esa acción de Íñigo (golazo de lanzamiento de falta directa) que nos dio mucha tranquilidad y creo que al Mallorca le ha entrado la frustración», opinó el técnico de los navarros.

También se refirió a la racha de victorias consecutivas en los campos del Cádiz, Alavés y Mallorca. «Ganar tres de tres como visitantes tiene mucho valor, pero también queremos una victoria en casa porque nuestro afición lo merece», indicó.

Preguntado por el relevo en la portería del Mallorca -Dominik Greif sustituyó a Manolo Reina- Arrasate admitió que él no lo esperaba. «Manolo es un portero con mucha jerarquía; a Greif no lo conozco y el cambio me ha sorprendido, aunque en los goles poco ha tenido que hacer», señaló Jagoba Arrasate.

«Entiendo que el horario, seguramente venga porque aquí están Kang In Lee y Kubo pero el horario no es el mejor para jugar y en estas fechas, que todavía aquí puede hacer calor», dijo cuestionado por las altas temperaturas.