Luis García no pudo ocultar su decepción tras encajar la primero derrota del curso ante el Athletic. El técnico del Mallorca, visiblemente molesto, criticó la falta de inteligencia de su equipo tras encajar el primer gol, excusando el error de Valjent que originó el segundo tanto. «A partir del primer gol hay que ser más listos. Martin tenía un golpe y se le dormía la pierna. Teníamos que buscar más balones directos», explicó en rueda de prensa.

El preparador bermellón criticó, a falta de «verlo repetido», la falta de contundencia de sus jugadores en el tanto de Vivian. «Me molesta que cuando mejor estábamos recibiéramos un gol en un balón evitable. La primera parte ha sido mejor el Athletic, estaban más enchufados. La segunda, hasta el gol, estábamos mejor que ellos. Lo dice todo el vestuario. El que ha hecho primero los cambios es Marcelino porque veía que no funcionaban las cosas», insistió.

Luis García no movió el banquillo hasta el minuto 72, cuando el Athletic ya se había adelantado. El preparador madrileño explicó que no lo hizo antes porque le estaba gustando el equipo. «En el descanso hemos mandado a calentar para hacer cambios, pero en la segunda parte era cuando más me ha gustado. Ha entrado en juego Take, Dani, llegábamos por banda... Es una pena recibir ese gol sobre todo por la manera. En la segunda mitad pensaba que podíamos ganar», lamentó.

El técnico bermellón, que alabó a un Athletic «muy intenso» y que supo «cómo desactivar nuestro juego», evitó personificar la derrota en ningún jugador al ser cuestionado por el nivel de Mboula y su posible salida del once: «¿Jordi? No sé ni qué voy a cenar esta noche. Ha estado al nivel de todo el equipo en general, ninguno ha estado muy arriba o muy abajo».

También tuvo palabras para el surcoreano Kang In Lee, que debutó con la elástica del Mallorca. «Todavía tiene que adaptarse a nuestra manera de jugar y de presionar. Nos va a dar cosas seguro», concluyó.