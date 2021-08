Kang In Lee ha dejado de ser futbolista del Valencia CF 10 años después. El jugador surcoreano rescindió su contrato con la entidad de Mestalla para elegir la proposición del RCD Mallorca. El mediapunta ya está en Palma para pasar el reconocimiento médico y rubricar su contrato como bermellón.

Kang In no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse del club que le ha visto crecer.

"En 2011 mi familia y yo decidimos abandonar nuestro país para que puidera cumplir mi sueño: convertirme en futbolista profesional. El Valencia CF fue el equipo que me abrió las puertas y apostó por mí. Eso es algo que jamás olvidaré y que hoy, el día que me despido de él, quiero poner en valor. En el Valencia CF me he formado como futbolista, pero sobre todo como persona. Los valores que he aprendido en su Academia espero sean el motor que guíe mi futuro. Agradezco eternamente a todos los compañeros, entrenadores y profesionales del club que he tenido tanto en la etapa de formación como en el primer equipo y, sobre todo, quiero agradecer profundamente el cariño que he recibido por parte de los valencianistas, de quienes he aprendido a vivir el fútbol con pasión. Hoy me despido del Valencia CF y de su afición y lo hago con el respeto que merecen. Ahora he de afrontar el futuro y lo hago con ilusión y gritando AMUNT!🦇"