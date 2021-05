«Lo que quiero es transmitir tranquilidad», reconocía Luis García al término del partido frente al Alcorcón. «Queda un punto y me toca ser prudente», insistía. Pero lo cierto es que el técnico del Real Mallorca había celebrado la victoria ante los madrileños, solo unos minutos antes, de una manera muy especial. «Nos hemos juntado todos, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club… Porque hay un gran esfuerzo detrás de esta temporada y el mérito es también de todos ellos», se justificaba el madrileño.

Luis García se emocionaba al hablar del regreso del público al estadio: «¿Son siempre así? Porque son cojonudos. Han estado todo el partido animando y aplaudiendo, ha sido muy bonito y creo que la gente también ha disfrutado con su equipo. Después de un año tan bueno, ellos también tenían muchas ganas de disfrutar de los jugadores. Pero que conste que la afición se ha puesto un listón muy alto y ahora ya no quiero que aflojen. Ha sido raro porque llevo toda la temporada dando indicaciones a los jugadores sin tener que pegar un grito y hoy he tenido que gritar mucho y tan siquiera me oían», relataba entre risas el preparador bermellón.

Cuestionado sobre cuándo prefiere que se confirme el ascenso, Luis García señaló que le daba exactamente igual: «Si es el martes, me va bien; si es el miércoles, también; si hay que esperar al día del Zaragoza en casa, también me va bien. Lo importante es cerrarlo. Ahora mismo no miro el campeonato, lo único que me preocupa es el ascenso. Incluso si pudiéramos cerrarlo antes de que acabe el campeonato, le daría minutos a los jugadores que han tenido menos a lo largo de la temporada, porque su trabajo también ha sido muy importante».

Para acabar, el preparador del equpo rojillo explicó los motivos que le habían llevado a dejar en el banquillo a Raíllo, Galarreta y Antonio: «Raíllo está con fiebre. Era el jugador con el que tenía dudas, pero finalmente no ha podido salir. A Galarreta no quería forzarle después de la lesión y Antonio sabe lo importante que es, pero quería dar continuidad a Lago después de su partido del otro día. Me gusta alargar la racha de los jugadores de arriba cuando las cosas les van bien».