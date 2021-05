Abdón Prats se despertó ayer con una sensación. «Esta mañana estaba como en la víspera de Sant Joan, frente al Dépor», reconocía el futbolista de Artà. Quizás sabedor ya de que iba a ser titular en el once de Luis García, el delantero del Real Mallorca buscó también inspiración en viejos recuerdos: «Pues me he puesto unos vídeos de la llegada de ese día al estadio, con la afición. La emoción que vivimos en ese momento la echamos mucho de menos».

Toda esa predisposición condujo a que Abdón Prats se convirtiera ayer en protagonista indiscutible de la victoria de su equipo frente al Mirandés. «He podido ayudar con dos goles y estoy muy contento, la verdad», señalaba al término del partido. «Ha habido un momento, incluso, que parecía que no podía seguir. He oído una especie de crack, pero le he dicho al doctor que infiltrase porque quería seguir intentándolo. Me ha dado una pastilla para ponérmela debajo de la lengua y que el efecto fuera más inmediato. De creer que no podía aguantar, al final he jugado casi todo el partido», reconocía el futbolista mallorquín.

Abdón admitió que el triunfo era «muy necesario», pero que el equipo no iba a cambiar su forma de pensar: «Tenemos que seguir centrándonos en nosotros y olvidarnos de todo lo que hay en el exterior», puntualizó, para acabar enviando un mensaje a los periodistas: «No hay que pensar en la prensa, que nos quieren meter malos rollos dentro del vestuario».

Por su parte, el técnico del Mirandés, José Alberto López, reconoció que el Mallorca «de media ocasión, te saca una». «Aún así creo que hemos dado la cara», analizó.